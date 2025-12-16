У столичному магазині взуття полиця впала на трирічного хлопчика, який потягнувся до неї. Це спричинило такі травми, що менш ніж за годину хлопчик уже був на операційному столі. За життя пацієнта із внутрішньою кровотечею та значними пошкодженнями органів боролися спеціалісти НДСЛ Охматдит, передають в МОЗ України.

У Києві в магазині взуття полиця впала на трирічного хлопчика

Киянину Артему — три роки. Одного дня разом із батьками він прийшов до магазину по нове взуття. І поки мама оплачувала синову покупку, хлопчик — роздивляючись товар — потягнувся до полиці, яка тієї ж миті обвалилася просто на нього.

"Я побачила, як син упав разом із полицею. Почали разом із чоловіком витягати його. Я не розуміла, куди бігти і що робити, просто на очах він почав бліднути, а згодом почалися рвотні маси з домішками крові", — пригадує мама хлопчика Олександра.

Батьки одразу ж повезли сина до Охматдиту. Там малюка екстрено оглянули та виконали КТ. Обстеження показало: у Артемчика — важка травма живота, пошкоджена ліва частина печінки з масивною внутрішньочеревною кровотечею.

Дитину потрібно було негайно оперувати. Уже за пів години хлопчик був на операційному столі.

"При закритій травмі печінки п’ятого ступеня рішення має прийматися за хвилини. В операційній ми побачили пошкоджену ліву частину печінки з ушкодженням магістральних судин і величезною крововтратою. Кровотечу вдалося зупинити. Травмовану частину видалили шляхом резекції печінки так, щоб збережена частина змогла нормально працювати", — розповідає Олег Годік, хірург-трансплантолог НДСЛ "Охматдит".

У лікарні кажуть: через масивну крововтрату дитині навіть знадобилося переливання крові! Для цього медики використали спеціальний апарат, що дозволяє очищати й повертати пацієнтові власні еритроцити.

Операція минула успішно. Після хірургічного втручання Артемчик пробув у лікарні два тижні: за цей час його стан стабілізувався — і хлопчика виписали додому.

Нині на нього чекає медикаментозне лікування та регулярні обстеження в Охматдиті, щоби рятівники Артемчика могли оцінювати процес відновлення печінки.

