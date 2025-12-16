В столичном магазине обуви полка упала на трехлетнего мальчика, потянувшегося к ней. Это привело к таким травмам, что менее чем через час мальчик уже был на операционном столе. При жизни пациента с внутренним кровотечением и значительными повреждениями органов боролись специалисты НДСЛ Охматдет, передают в Минздраве Украины.

В Киеве в магазине обуви полка упала на трехлетнего мальчика

Киевлянину Артему – три года. Однажды вместе с родителями он пришел в магазин за новой обувью. И пока мама оплачивала покупку сына, мальчик — разглядывая товар — потянулся к полке, которая в тот же миг обвалилась прямо на него.

"Я увидела, как сын упал вместе с полкой. Начали вместе с мужем вытаскивать его. Я не понимала, куда бежать и что делать, просто на глазах он начал бледнеть, а потом начались рвотные массы с примесями крови", — вспоминает мама мальчика Александра.

Родители сразу же повезли сына в Охматдет. Там малыша экстренно осмотрели и выполнили КТ. Обследование показало: у Артемчика — тяжелая травма живота, повреждена левая часть печени с массивным внутрибрюшным кровотечением.

Ребенка нужно было немедленно оперировать. Уже через полчаса мальчик был на операционном столе.

"При закрытой травме печени пятой степени решение должно приниматься через минуты. В операционной мы увидели поврежденную левую часть печени с повреждением магистральных сосудов и огромной кровопотерей. Кровотечение удалось остановить. Травмированную часть удалили путем резекции печени так, чтобы сохраненная часть смогла нормально работать", — рассказывает Олег Годик, хирург-трансплантолог НДСЛ "Охматдет".

В больнице говорят: из-за массивной кровопотери ребенку даже понадобилось переливание крови! Для этого медики использовали специальный аппарат, позволяющий очищать и возвращать пациенту собственные эритроциты.

Операция прошла успешно. После хирургического вмешательства Артемчик пробыл в больнице две недели: за это время его состояние стабилизировалось и мальчика выписали домой.

Сейчас его ждет медикаментозное лечение и регулярные обследования в Охматдете, чтобы спасатели Артемчика могли оценивать процесс восстановления печени.

