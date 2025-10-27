37-річний тренер одного зі спортивних клубів Голосіївського району вчиняв систематичні розпусні дії та сексуальне насильство щодо своєї малолітньої вихованки, яка має особливий стан здоров’я. про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Поліції Києва.

У Києві тренера з джиу-джитсу підозрюють у сексуальному насильстві над 11-річною дитиною

Оперативники управління міграційної поліції спільно зі слідчими главку поліції Києва викрили 37-річного уродженця Запоріжжя, який нині проживає у столиці, у статевому злочині відносно малолітньої.

За даними слідства, підозрюваний – колишній відомий спортсмен та засновник громадської спортивної організації – протягом тривалого часу проводив індивідуальні заняття з дівчинкою, що має особливий стан здоров’я. Під час тренувань зловмисник, користуючись безпорадним станом дитини неодноразово вдавався до розпусних сексуальних дій.

Поліцейські затримали фігуранта під час спроби вчинити розпусні дії, у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури оголосили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 153 КК України – сексуальне насильство, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди.

За вчинене фігуранту загрожує до десяти років ув’язнення.

На час слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 22-річний чоловік, користуючись довірою дітей та своїм авторитетом як учителя, неодноразово вчиняв сексуальне насильство щодо трьох учнів віком 12 років.

Про злочин стало відомо після того, як один із потерпілих розповів матері про пережите. Після цього чоловіка було затримано. Окрім цього, під час розслідування встановлено, що обвинувачений знімав відео та робив фото порнографічного змісту за участю малолітніх.