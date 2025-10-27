37-летний тренер одного из спортивных клубов Голосеевского района совершал систематические развратные действия и сексуальное насилие относительно своей малолетней воспитанницы, имеющей особое состояние здоровья. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Киева.

В Киеве тренера по джиу-джитсу подозревают в сексуальном насилии над 11-летним ребенком

Оперативники управления миграционной полиции совместно со следователями главка полиции Киева разоблачили 37-летнего уроженца Запорожья, ныне проживающего в столице, в половом преступлении в отношении малолетней.

По данным следствия, подозреваемый – бывший известный спортсмен и основатель общественной спортивной организации – в течение длительного времени проводил индивидуальные занятия с девочкой, имеющей особое состояние здоровья. Во время тренировок злоумышленник, пользуясь беспомощным состоянием ребенка, неоднократно прибегал к развратным сексуальным действиям.

Полицейские задержали фигуранта при попытке совершить развратные действия в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи процессуального руководства Киевской городской прокуратуры объявили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 153 УК Украины – сексуальное насилие, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия.

За совершенное фигуранту грозит до десяти лет заключения.

На время следствия суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 22-летний мужчина, пользуясь доверием детей и своим авторитетом как учителя, неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении трех учеников в возрасте 12 лет.

О преступлении стало известно после того, как один из потерпевших рассказал матери о пережитом. После этого мужчина был задержан. Кроме того, в ходе расследования установлено, что обвиняемый снимал видео и делал фото порнографического содержания с участием малолетних.