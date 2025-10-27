logo

В Киеве тренера по джиу-джитсу подозревают в сексуальном насилии над 11-летним ребенком
commentss НОВОСТИ Все новости

В Киеве тренера по джиу-джитсу подозревают в сексуальном насилии над 11-летним ребенком

Тренер домогался ребенка, который имеет особое состояние здоровья

27 октября 2025, 16:47
Автор:
avatar

Недилько Ксения

37-летний тренер одного из спортивных клубов Голосеевского района совершал систематические развратные действия и сексуальное насилие относительно своей малолетней воспитанницы, имеющей особое состояние здоровья. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Киева.





Оперативники управления миграционной полиции совместно со следователями главка полиции Киева разоблачили 37-летнего уроженца Запорожья, ныне проживающего в столице, в половом преступлении в отношении малолетней.

По данным следствия, подозреваемый – бывший известный спортсмен и основатель общественной спортивной организации – в течение длительного времени проводил индивидуальные занятия с девочкой, имеющей особое состояние здоровья. Во время тренировок злоумышленник, пользуясь беспомощным состоянием ребенка, неоднократно прибегал к развратным сексуальным действиям.

Полицейские задержали фигуранта при попытке совершить развратные действия в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи процессуального руководства Киевской городской прокуратуры объявили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 153 УК Украины – сексуальное насилие, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия.

За совершенное фигуранту грозит до десяти лет заключения.

На время следствия суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 22-летний мужчина, пользуясь доверием детей и своим авторитетом как учителя, неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении трех учеников в возрасте 12 лет.

О преступлении стало известно после того, как один из потерпевших рассказал матери о пережитом. После этого мужчина был задержан. Кроме того, в ходе расследования установлено, что обвиняемый снимал видео и делал фото порнографического содержания с участием малолетних.



