У Дубаї може закінчитися їжа: запасів свіжих продуктів вистачить лише на 10 днів

Тривалий конфлікт на Близькому Сході починає серйозно впливати на світову логістику та постачання продовольства. У Дубаї ситуація може стати особливо складною – запасів свіжих продуктів у місті може вистачити лише приблизно на десять днів.

У Дубаї попередили про ризик дефіциту продуктів через війну на Близькому Сході

Про це повідомляє керівник міжнародної логістичної компанії Kühne+Nagel Штефан Пауль, якого цитує австрійське видання Heute.

За словами експерта, війна з Іраном уже спричинила серйозні перебої у глобальних ланцюгах постачання. Через загострення ситуації світові авіавантажні перевезення втратили приблизно 18% своїх потужностей.

Крім того, виникають значні проблеми і з морською логістикою. Деякі морські маршрути у регіоні стали небезпечними або частково заблокованими, що ускладнює доставку товарів.

Саме тому країни Перської затоки, які значною мірою залежать від імпорту продовольства, можуть зіткнутися з серйозними труднощами.

Особливо вразливою є система постачання свіжих продуктів, таких як овочі та фрукти. Більшість із них доставляється до регіону літаками або морем, тому будь-які перебої у транспорті швидко призводять до дефіциту.

Штефан Пауль зазначив, що ситуація в Європі наразі виглядає значно стабільнішою. Там логістичні ланцюги поки що не зазнали настільки сильного удару.

Натомість у країнах Перської затоки наслідки можуть відчути вже найближчим часом. Дубай, який є великим торговельним і туристичним центром, особливо залежить від регулярних поставок продовольства з-за кордону.

Теоретично частину товарів можна доставляти суходолом із Саудівської Аравії. Проте, за словами експертів, таких логістичних можливостей недостатньо, щоб компенсувати обсяги морських перевезень.

Фахівці наголошують, що навіть транспортні маршрути через сушу навряд чи зможуть замінити вантаж одного великого контейнерного судна.

Експерти попереджають, що якщо конфлікт на Близькому Сході триватиме і надалі, проблеми з логістикою можуть посилюватися. У такому випадку дефіцит продуктів може торкнутися не лише окремих міст, а й цілих регіонів.

