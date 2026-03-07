В Дубае может закончиться еда: запасов свежих продуктов хватит всего на 10 дней

Долгий конфликт на Ближнем Востоке начинает серьезно влиять на мировую логистику и поставки продовольствия. В Дубае ситуация может стать особенно сложной – запасов свежих продуктов в городе может хватить примерно на десять дней .

В Дубае предупредили о риске дефицита продуктов из-за войны на Ближнем Востоке

Об этом сообщает руководитель международной логистической компании Kühne Nagel Штефан Пауль, цитируемый австрийским изданием Heute.

По словам эксперта, война с Ираном уже повлекла за собой серьезные перебои в глобальных цепях поставок. Из-за обострения ситуации мировые авиагрузовые перевозки потеряли примерно 18% своих мощностей .

Кроме того, возникают значительные проблемы и с морской логистикой. Некоторые морские маршруты в регионе стали опасными или частично заблокированными, что затрудняет доставку товаров.

Именно поэтому страны Персидского залива, в значительной степени зависящие от импорта продовольствия, могут столкнуться с серьезными трудностями.

Особенно уязвима система поставок свежих продуктов , таких как овощи и фрукты. Большинство из них доставляются в регион самолетами или морем, поэтому любые перебои в транспорте быстро приводят к дефициту.

Штефан Пауль отметил, что ситуация в Европе пока выглядит значительно более стабильной. Там логистические цепи пока не получили столь сильный удар.

В странах Персидского залива последствия могут ощутить уже в ближайшее время. Дубай, являющийся крупным торговым и туристическим центром, особенно зависит от регулярных поставок продовольствия из-за рубежа .

Теоретически часть товаров можно доставлять по суше из Саудовской Аравии. Однако, по словам экспертов, таких логистических возможностей недостаточно для компенсации объемов морских перевозок.

Специалисты отмечают, что даже транспортные маршруты через сушу вряд ли смогут заменить груз одного крупного контейнерного судна .

Эксперты предупреждают, что если конфликт на Ближнем Востоке будет продолжаться, проблемы с логистикой могут усугубляться. В таком случае дефицит продуктов может затронуть не только отдельные города, но и целых регионов.

