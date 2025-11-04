За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо батька-вихователя будинку сімейного типу. Йому інкримінують зґвалтування та розбещення малолітніх і неповнолітніх вихованок, а також зберігання дитячої порнографії. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Херсонської обласної прокуратури.

У дитячому будинку сімейного типу батько-вихователь розбещував сім дівчат

За даними слідства, чоловік упродовж кількох років систематично ґвалтував малолітню підопічну, а також вчиняв розпусні дії щодо ще шістьох дівчат, які перебували під його опікою.

Підозрюваного затримано на Івано-Франківщині, куди дитячий будинок сімейного типу переїхав після початку бойових дій з Херсонської області. Він перебуває під вартою.

Усіх його вихованців вилучено. Діти перебувають під наглядом фахівців та проходять психологічну реабілітацію.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Дніпрі чоловік зґвалтував 7-річну дитину у реабілітаційному центрі. За даними прокуратури, у лютому 2025 року чоловік, перебуваючи в реабілітаційному центрі, покликав до своєї палати дівчинку, яка проходила повз. Залишившись із 7-річною дитиною наодинці та користуючись її безпорадним внаслідок малолітства станом, обвинувачений вчинив сексуальне насильство щодо неї.

Це помітила мати потерпілої, про що повідомила поліцію. Наразі обвинувачений перебуває під вартою без визначення розміру застави.