В детском доме семейного типа отец-воспитатель развращал семерых девочек

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры в суд направлен обвинительный акт в отношении отца-воспитателя дома семейного типа. Ему инкриминируют изнасилование и развращение малолетних и несовершеннолетних воспитанниц, а также хранение детской порнографии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Херсонской областной прокуратуры.

В детском доме семейного типа отец-воспитатель развращал семь девочек

По данным следствия, мужчина на протяжении нескольких лет систематически насиловал малолетнюю подопечную, а также совершал развратные действия в отношении еще шести девочек, которые находились под его опекой.

Подозреваемый задержан в Ивано-Франковской области, куда детский дом семейного типа переехал после начала боевых действий из Херсонской области. Он находится под стражей.

Все его воспитанники изъяты. Дети находятся под наблюдением специалистов и проходят психологическую реабилитацию.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Днепре мужчина изнасиловал 7-летнего ребенка в реабилитационном центре. По данным прокуратуры, в феврале 2025 года мужчина, находясь в реабилитационном центре, позвал в свою палату проходившую мимо девочку. Оставшись с 7-летним ребенком наедине и пользуясь его беспомощным по причине малолетства состоянием, обвиняемый совершил сексуальное насилие в отношении него.

Это заметила мать потерпевшей, о чем сообщила полиция. В настоящее время обвиняемый находится под стражей без определения размера залога.