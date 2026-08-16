У 26 років раптово померла королева з конкурсу краси "Міс Земля" (ФОТО)

Індонезійська королева краси та модель Путрі Андріані Джуфіча померла 14 серпня 2026 року. Саме в день, коли їй мало виповнитися 26 років. Про смерть представниці Індонезії на конкурсі "Міс Земля 2025" повідомили організації Miss Grand Indonesia та Miss Earth.

Путрі Андріані Джуфіча. Фото з відкритих джерел

Путрі Андріані Джуфіча брала участь у конкурсі "Міс Земля Індонезія 2025", а також стала віцечемпіонкою "Міс Гранд Індонезія 2025", посівши друге місце. Представники Miss Grand Indonesia висловили співчуття родині та близьким 26-річної учасниці.

"Ви були більше, ніж просто володаркою титулу. Ви були частиною нашої великої родини, прекрасною душею, чия грація, сила та дух торкнулися сердець багатьох", — йдеться у повідомленні організації.

Причина смерті Путрі Андріані наразі офіційно не розголошується. У соцмережах поширюється інформація про можливий серцевий напад, однак підтверджень цієї версії немає.

Учасниця конкурсу краси "Міс Земля 2025" від Індонезії Путрі Андріані Джуфіча

Путрі Андріані Джуфіча

Джуфіча була відома не лише завдяки участі в конкурсах краси. Вона навчалася на юридичному факультеті, займалася музикою та випустила власну пісню. Крім того, Путрі активно підтримувала екологічні ініціативи. За інформацією Miss Earth, вона виступала за відповідальне поводження з відходами, захист річок від забруднення та збереження довкілля. Представники конкурсу назвали Джуфічу людиною, відданою захисту планети та місцевих громад.

Її публічна діяльність тривала практично до останніх місяців життя. У червні 2026 року Путрі Андріані Джуфіча була суддею конкурсу Miss Culture International.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна обрала свою королеву для конкурсу краси "Міс Всесвіт 2026".