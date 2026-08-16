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У 26 років раптово померла королева з конкурсу краси "Міс Земля" (ФОТО)

Індонезійська модель та королева краси Путрі Андріані Джуфіча померла у день свого 26-річчя.

16 серпня 2026, 10:30
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Автор:
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Slava Kot

Індонезійська королева краси та модель Путрі Андріані Джуфіча померла 14 серпня 2026 року. Саме в день, коли їй мало виповнитися 26 років. Про смерть представниці Індонезії на конкурсі "Міс Земля 2025" повідомили організації Miss Grand Indonesia та Miss Earth.

У 26 років раптово померла королева з конкурсу краси "Міс Земля" (ФОТО)

Путрі Андріані Джуфіча. Фото з відкритих джерел

Путрі Андріані Джуфіча брала участь у конкурсі "Міс Земля Індонезія 2025", а також стала віцечемпіонкою "Міс Гранд Індонезія 2025", посівши друге місце. Представники Miss Grand Indonesia висловили співчуття родині та близьким 26-річної учасниці.

"Ви були більше, ніж просто володаркою титулу. Ви були частиною нашої великої родини, прекрасною душею, чия грація, сила та дух торкнулися сердець багатьох", — йдеться у повідомленні організації.

Причина смерті Путрі Андріані наразі офіційно не розголошується. У соцмережах поширюється інформація про можливий серцевий напад, однак підтверджень цієї версії немає. 

У 26 років раптово померла королева з конкурсу краси ”Міс Земля” (ФОТО) - фото 2

Учасниця конкурсу краси "Міс Земля 2025" від Індонезії Путрі Андріані Джуфіча

У 26 років раптово померла королева з конкурсу краси ”Міс Земля” (ФОТО) - фото 2

Путрі Андріані Джуфіча

Джуфіча була відома не лише завдяки участі в конкурсах краси. Вона навчалася на юридичному факультеті, займалася музикою та випустила власну пісню. Крім того, Путрі активно підтримувала екологічні ініціативи. За інформацією Miss Earth, вона виступала за відповідальне поводження з відходами, захист річок від забруднення та збереження довкілля. Представники конкурсу назвали Джуфічу людиною, відданою захисту планети та місцевих громад.

Її публічна діяльність тривала практично до останніх місяців життя. У червні 2026 року Путрі Андріані Джуфіча була суддею конкурсу Miss Culture International.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна обрала свою королеву для конкурсу краси "Міс Всесвіт 2026".



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Джерело: https://people.com/former-miss-earth-indonesia-dead-at-age-26-12060263
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