В 26 лет внезапно умерла королева с конкурса красоты "Мисс Земля" (ФОТО)

Индонезийская королева красоты и модель Путри Андриани Джуфича скончалась 14 августа 2026 года. Именно в день, когда ей должно было исполниться 26 лет. О смерти представительницы Индонезии на конкурсе "Мисс Земля 2025" сообщили организации Miss Grand Indonesia и Miss Earth.

ПутриАндриани Джуфича. Фото из открытых источников

Путри Андриани Джуфича принимала участие в конкурсе "Мисс Земля Индонезия 2025", а также стала вицечемпионкой "Мисс Гранд Индонезия 2025", заняв второе место. Представители Miss Grand Indonesia выразили соболезнования семье и близким 26-летней участницы.

"Вы были больше, чем просто обладательницей титула. Вы были частью нашей большой семьи, прекрасной душой, чья грация, сила и дух затронули сердца многих", — говорится в сообщении организации.

Причина смерти Путри Андриани официально не разглашается. В соцсетях распространяется информация о возможном сердечном приступе, однако подтверждений этой версии нет.

Участница конкурса красоты "Мисс Земля 2025" от Индонезии Путри Андриани Джуфича

Путри Андриани Джуфича

Джуфич был известен не только благодаря участию в конкурсах красоты. Она училась на юридическом факультете, занималась музыкой и выпустила песню. Кроме того, Путри активно поддерживала экологические инициативы. По информации Miss Earth, она выступала за ответственное обращение с отходами, защиту рек от загрязнения и сохранение окружающей среды. Представители конкурса назвали Джуфичу человеком, преданным защите планеты и местных общин.

Ее публичная деятельность продолжалась практически до последних месяцев жизни. В июне 2026 года Путрия Андриани Джуфича была судьей конкурса Miss Culture International.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина выбрала свою королеву для конкурса красоты "Мисс Вселенная 2026".