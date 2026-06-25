Троє підлітків на одному самокаті протаранили автомобіль: що відомо

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Недилько Ксения
Дитячі розваги на популярному двоколісному транспорті ледь не призвели до трагедії у Нікопольському районі. Нехтування елементарними правилами безпеки та перевантаження персонального транспорту закінчилися для трьох неповнолітніх госпіталізацією та серйозними ушкодженнями.
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Про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася в селищі Томаківка, офіційно повідомив Дніпропетровський обласний центр екстреної медичної медицини та медицини катастроф.
Медики констатували, що підлітки вирішили покататися втрьох на одному пристрої, що призвело до повної втрати контролю під час руху.
У результаті потужного удару всі троє пасажирів самоката отримали серйозні пошкодження різного ступеня тяжкості, що вимагали термінового медичного втручання.
На місце події оперативно прибула екстрена бригада Томаківської підстанції у складі парамедика Ірини Похиленко та медичного техніка Миколи Літауера. Вони провели невідкладні стабілізаційні заходи: купірували больовий синдром, наклали шину на зламану ногу дівчинки, обробили рани і доправили травмованих до Томаківської центральної районної лікарні.
Цей випадок став приводом для серйозного звернення лікарів до дорослих, які часто ігнорують небезпеку сучасних гаджетів і не контролюють розваги своїх дітей на дорогах загального користування.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Дніпрі на сьогодні немає жодного чинного договору, який дозволяв би облаштовувати паркувальні зони для прокатного мікротранспорту.