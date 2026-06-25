Троє підлітків на одному самокаті протаранили автомобіль: що відомо

Дитячі розваги на популярному двоколісному транспорті ледь не призвели до трагедії у Нікопольському районі. Нехтування елементарними правилами безпеки та перевантаження персонального транспорту закінчилися для трьох неповнолітніх госпіталізацією та серйозними ушкодженнями.

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Про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася в селищі Томаківка, офіційно повідомив Дніпропетровський обласний центр екстреної медичної медицини та медицини катастроф.

Медики констатували, що підлітки вирішили покататися втрьох на одному пристрої, що призвело до повної втрати контролю під час руху.

"Троє підлітків їхали на одному електросамокаті, — розповіли у пресслужбі рятувальної установи, описуючи обставини інциденту, що стався на складному відрізку автошляху. — На швидкості, спускаючись дорогою, вони не впоралися з керуванням на перехресті та зіткнулися з автомобілем" .

У результаті потужного удару всі троє пасажирів самоката отримали серйозні пошкодження різного ступеня тяжкості, що вимагали термінового медичного втручання.

"Наслідки пригоди — тяжкі травми, — деталізували фахівці екстреної служби стан постраждалих дітей. — У двох хлопчиків — закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку та численні садна. У дівчинки — закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, перелом гомілки та забої".

На місце події оперативно прибула екстрена бригада Томаківської підстанції у складі парамедика Ірини Похиленко та медичного техніка Миколи Літауера. Вони провели невідкладні стабілізаційні заходи: купірували больовий синдром, наклали шину на зламану ногу дівчинки, обробили рани і доправили травмованих до Томаківської центральної районної лікарні.

Цей випадок став приводом для серйозного звернення лікарів до дорослих, які часто ігнорують небезпеку сучасних гаджетів і не контролюють розваги своїх дітей на дорогах загального користування.

"Шановні батьки! Електросамокат — це не іграшка, а транспортний засіб, що розвиває значну швидкість, — наголосили у центрі екстреної медицини, закликавши дорослих до максимальної пильності та профілактичних розмов із нащадками. — Поясніть, що їзда вдвох чи втрьох на одному пристрої — це ризик... Пам’ятайте: безпека ваших дітей — це перш за все ваша відповідальність".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Дніпрі на сьогодні немає жодного чинного договору, який дозволяв би облаштовувати паркувальні зони для прокатного мікротранспорту.