Трое подростков на одном самокате протаранили автомобиль: что известно

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Недилько Ксения
Детские развлечения на популярном двухколесном транспорте чуть не привели к трагедии в Никопольском районе. Пренебрежение элементарными правилами безопасности и перегрузка персонального транспорта закончились для трех несовершеннолетних госпитализацией и серьезными повреждениями.
Иллюстративное фото
О дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в поселке Томаковка, официально сообщил Днепропетровский областной центр экстренной медицинской медицины и медицины катастроф.
Медики констатировали, что подростки решили прокатиться втроем на одном устройстве, что привело к полной потере контроля во время движения.
В результате мощного удара все трое пассажиров самоката получили серьезные повреждения разной степени тяжести, требовавшие срочного медицинского вмешательства.
На место происшествия оперативно прибыла экстренная бригада Томаковской подстанции в составе парамедика Ирины Похиленко и медицинской техники Николая Литауэра. Они провели неотложные стабилизационные мероприятия: купировали болевой синдром, наложили шину на сломанную ногу девочки, обработали раны и доставили травмированных в центральную районную больницу Томака.
Этот случай стал поводом для серьезного обращения врачей к взрослым, часто игнорирующих опасность современных гаджетов и не контролирующих развлечения своих детей на дорогах общего пользования.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Днепре на сегодняшний день нет ни одного действующего договора, который позволял бы обустраивать парковочные зоны для прокатного микротранспорта.