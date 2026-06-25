Трое подростков на одном самокате протаранили автомобиль: что известно

Детские развлечения на популярном двухколесном транспорте чуть не привели к трагедии в Никопольском районе. Пренебрежение элементарными правилами безопасности и перегрузка персонального транспорта закончились для трех несовершеннолетних госпитализацией и серьезными повреждениями.

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О дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в поселке Томаковка, официально сообщил Днепропетровский областной центр экстренной медицинской медицины и медицины катастроф.

Медики констатировали, что подростки решили прокатиться втроем на одном устройстве, что привело к полной потере контроля во время движения.

"Три подростка ехали на одном электросамокате, — рассказали в пресс-службе спасательного учреждения, описывая обстоятельства инцидента, произошедшего на сложном отрезке автодороги. — На скорости, спускаясь по дороге, они не справились с управлением на перекрестке и столкнулись с автомобилем" .

В результате мощного удара все трое пассажиров самоката получили серьезные повреждения разной степени тяжести, требовавшие срочного медицинского вмешательства.

"Последствия происшествия – тяжелые травмы, – детализировали специалисты экстренной службы о состоянии пострадавших детей. — У двух мальчиков — закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга и многочисленные ссадины. У девочки — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом голени и ушибы".

На место происшествия оперативно прибыла экстренная бригада Томаковской подстанции в составе парамедика Ирины Похиленко и медицинской техники Николая Литауэра. Они провели неотложные стабилизационные мероприятия: купировали болевой синдром, наложили шину на сломанную ногу девочки, обработали раны и доставили травмированных в центральную районную больницу Томака.

Этот случай стал поводом для серьезного обращения врачей к взрослым, часто игнорирующих опасность современных гаджетов и не контролирующих развлечения своих детей на дорогах общего пользования.

"Уважаемые родители! Электросамокат — это не игрушка, а транспортное средство, развивающее значительную скорость, — отметили в центре экстренной медицины, призвав взрослых к максимальной бдительности и профилактических разговоров с потомками. — Объясните, что езда вдвоем или втроем на одном устройстве — риск... Помните: безопасность ваших детей — это прежде всего ваша ответственность".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Днепре на сегодняшний день нет ни одного действующего договора, который позволял бы обустраивать парковочные зоны для прокатного микротранспорта.