Трагедія у Львові: відомий лікар помер від отруєння травою з ринку

Жахливий інцидент стався у Львові, де після сильного отруєння 12 квітня в Університетській лікарні помер відомий 67-річний спортивний лікар Зиновій Полянський. Його дружина також стала жертвою нещасного випадку — жінку госпіталізували до реанімаційного відділення, де вона й досі перебуває під пильним контролем лікарів.

Згідно з попередньою інформацією, ще 6 квітня сімейна пара могла випадково з'їсти листя вкрай токсичної чемериці. Цю смертельно небезпечну рослину їм, імовірно, продали на території Стрийського ринку у Львові, видавши за їстівну черемшу.

Одразу після трапези обом стало зле, і їх терміново доправили до медичного закладу з ознаками найтяжчої інтоксикації. Співробітники поліції вже розпочали кримінальне провадження за статтею про нещасний випадок. Наразі фахівці проводять експертизи, щоб офіційно підтвердити точну причину загибелі чоловіка.

Важливо знати: як не стати жертвою помилки

Навесні недосвідчені грибники та покупці часто плутають листя чемериці з черемшею. Проте чемериця містить потужну отруту і здатна вбити людину навіть за умови вживання зовсім крихітної дози.

Головна відмінність: Черемша завжди має виражений, різкий аромат часнику, якого повністю позбавлена чемериця.

Зовнішній вигляд: Листя небезпечної чемериці набагато щільніше, має жорстку та рельєфну структуру.

Перші симптоми: Отруєння організму зазвичай стартує з сильного печіння у ротовій порожнині, нападів нудоти та блювання. Згодом у потерпілого можуть початися судоми й настає стрімкий занепад сил.

