Трагедия во Львове: известный врач умер от отравления травой с рынка

Ужасный инцидент произошел во Львове, где после сильного отравления 12 апреля в Университетской больнице скончался известный 67-летний спортивный врач Зиновий Полянский. Его жена также стала жертвой несчастного случая — женщину госпитализировали в реанимационное отделение, где она до сих пор находится под пристальным контролем врачей.

Иллюстративное фото

Согласно предварительной информации, еще 6 апреля семейная пара могла случайно съесть листья крайне токсичной чемерицы. Это смертельно опасное растение им, вероятно, продали на территории Стрыйского рынка во Львове, выдав за съедобную черемшу.

Сразу после трапезы обоим стало плохо, и их срочно доставили в медицинское учреждение с признаками тяжелейшей интоксикации. Сотрудники полиции уже начали уголовное производство по статье о несчастном случае. Специалисты проводят экспертизы, чтобы официально подтвердить точную причину гибели мужчины.

Важно знать: как не стать жертвой ошибки

Весной неопытные грибники и покупатели часто путают листья чемерицы с черемшей. Однако чемерица содержит мощный яд и способна убить человека даже при употреблении совсем крошечной дозы.

Главное отличие: Черемша всегда имеет выраженный, резкий аромат чеснока, которого полностью лишена чемерица.

Внешний вид: Листья опасной чемерицы намного плотнее, имеют жесткую и рельефную структуру.

Первые симптомы: Отравление организма обычно стартует с сильного жжения в полости рта, приступов тошноты и рвоты. Впоследствии у потерпевшего могут начаться судороги и стремительный упадок сил.

