Трагедія у Лозовій: російський снаряд влучив у вагон біля вокзалу, є загиблі

Російські окупаційні війська завдали чергового підступного удару по транспортній інфраструктурі України, обстрілявши залізничний вузол у Харківській області. Внаслідок ворожого прильоту постраждали працівники залізниці, які забезпечували рух поїздів у прифронтовій зоні.

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Про надзвичайну подію та перші наслідки атаки оперативно повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський. Посадовець зазначив, що вороже залізяччя поцілило безпосередньо у рухомий склад.

За його словами, зафіксовано "приліт у вагон біля вокзалу Лозової". Керівник компанії з прикрістю підтвердив, що під вогонь потрапили безпосередньо співробітники відомства.

"Попередньо: 2 загиблих та 3 поранених, — поінформував Перцовський, додавши найболючішу деталь: — Наші залізничники".

Попри постійну небезпеку на цій ділянці, залізничний хаб намагалися максимально убезпечити для працівників та пасажирів, розширюючи мережу захисних споруд.

"На цьому практично прифронтовому вокзалі два укриття, — зауважив Олександр Перцовський, — ще додали третє". Очільник "Укрзалізниці" підкреслив, що наразі на місці трагедії з'ясовуються всі обставини та масштаби руйнувань, і запевнив: "Всі деталі згодом".

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що поранених значно більше:

" Ворог атакував БпЛА залізничну станцію в Лозовій. На цю хвилину відомо про двох загиблих чоловіків.

8 людей постраждали: 5 чоловіків і троє жінок. Серед них є важкі. Бригади медиків надають необхідну допомогу. На місці працюють усі екстрені служби " .

Інформація оновлюється.