Трагедія у Лозовій: російський снаряд влучив у вагон біля вокзалу, є загиблі

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Недилько Ксения
Російські окупаційні війська завдали чергового підступного удару по транспортній інфраструктурі України, обстрілявши залізничний вузол у Харківській області. Внаслідок ворожого прильоту постраждали працівники залізниці, які забезпечували рух поїздів у прифронтовій зоні.
Скриншот з відео
Про надзвичайну подію та перші наслідки атаки оперативно повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський. Посадовець зазначив, що вороже залізяччя поцілило безпосередньо у рухомий склад.
За його словами, зафіксовано "приліт у вагон біля вокзалу Лозової". Керівник компанії з прикрістю підтвердив, що під вогонь потрапили безпосередньо співробітники відомства.
Попри постійну небезпеку на цій ділянці, залізничний хаб намагалися максимально убезпечити для працівників та пасажирів, розширюючи мережу захисних споруд.
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що поранених значно більше:
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