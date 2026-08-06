logo_ukra

BTC/USD

64772

ETH/USD

1910.82

USD/UAH

44.69

EUR/UAH

51.63

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Трагедія у Лозовій: російський снаряд влучив у вагон біля вокзалу, є загиблі
commentss НОВИНИ Всі новини

Трагедія у Лозовій: російський снаряд влучив у вагон біля вокзалу, є загиблі

«Наші залізничники»: Олександр Перцовський повідомив про жертв через ворожий обстріл прифронтової станції

6 серпня 2026, 10:44
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Російські окупаційні війська завдали чергового підступного удару по транспортній інфраструктурі України, обстрілявши залізничний вузол у Харківській області. Внаслідок ворожого прильоту постраждали працівники залізниці, які забезпечували рух поїздів у прифронтовій зоні.

Трагедія у Лозовій: російський снаряд влучив у вагон біля вокзалу, є загиблі

Скриншот з відео

Про надзвичайну подію та перші наслідки атаки оперативно повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський. Посадовець зазначив, що вороже залізяччя поцілило безпосередньо у рухомий склад.

За його словами, зафіксовано "приліт у вагон біля вокзалу Лозової". Керівник компанії з прикрістю підтвердив, що під вогонь потрапили безпосередньо співробітники відомства.

"Попередньо: 2 загиблих та 3 поранених, — поінформував Перцовський, додавши найболючішу деталь: — Наші залізничники".

Попри постійну небезпеку на цій ділянці, залізничний хаб намагалися максимально убезпечити для працівників та пасажирів, розширюючи мережу захисних споруд.

"На цьому практично прифронтовому вокзалі два укриття, — зауважив Олександр Перцовський, — ще додали третє". Очільник "Укрзалізниці" підкреслив, що наразі на місці трагедії з'ясовуються всі обставини та масштаби руйнувань, і запевнив: "Всі деталі згодом".

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що поранених значно більше:

"Ворог атакував БпЛА залізничну станцію в Лозовій. На цю хвилину відомо про двох загиблих чоловіків.
8 людей постраждали: 5 чоловіків і троє жінок. Серед них є важкі. Бригади медиків надають необхідну допомогу. На місці працюють усі екстрені служби".

Інформація оновлюється.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини