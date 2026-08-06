Трагедия в Лозовой: российский снаряд попал в вагон у вокзала, есть погибшие

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Российские оккупационные войска нанесли очередной коварный удар по транспортной инфраструктуре Украины, обстреляв железнодорожный узел в Харьковской области. В результате вражеского прилета пострадали работники железной дороги, которые обеспечивали движение поездов в прифронтовой зоне.
Скриншот из видео
О чрезвычайном происшествии и первых последствиях атаки оперативно сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский. Чиновник отметил, что вражеские железы попали непосредственно в подвижной состав.
По его словам, зафиксирован "прилет в вагон у вокзала Лозовой". Руководитель компании с досадой подтвердил, что под огонь попали непосредственно сотрудники ведомства.
Несмотря на постоянную опасность на этом участке, железнодорожный хаб пытались максимально обезопасить для работников и пассажиров, расширяя сеть защитных сооружений.
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что раненых гораздо больше:
"Враг атаковал БпЛА железнодорожную станцию в Лозовой. К этой минуте известно о двух погибших мужчинах.
8 человек пострадали: 5 мужчин и три женщины. Среди них тяжелые. Бригады медиков оказывают необходимую помощь. На месте работают все экстренные службы".
Информация обновляется.