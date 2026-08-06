Трагедия в Лозовой: российский снаряд попал в вагон у вокзала, есть погибшие

Российские оккупационные войска нанесли очередной коварный удар по транспортной инфраструктуре Украины, обстреляв железнодорожный узел в Харьковской области. В результате вражеского прилета пострадали работники железной дороги, которые обеспечивали движение поездов в прифронтовой зоне.

Скриншот из видео

О чрезвычайном происшествии и первых последствиях атаки оперативно сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский. Чиновник отметил, что вражеские железы попали непосредственно в подвижной состав.

По его словам, зафиксирован "прилет в вагон у вокзала Лозовой". Руководитель компании с досадой подтвердил, что под огонь попали непосредственно сотрудники ведомства.

"Предварительно: 2 погибших и 3 раненых, — проинформировал Перцовский, добавив самую болезненную деталь: — Наши железнодорожники".

Несмотря на постоянную опасность на этом участке, железнодорожный хаб пытались максимально обезопасить для работников и пассажиров, расширяя сеть защитных сооружений.

"На этом практически прифронтовом вокзале два укрытия, – заметил Александр Перцовский, – еще добавили третье". Глава "Укрзализныци" подчеркнул, что на месте трагедии выясняются все обстоятельства и масштабы разрушений, и заверил: "Все детали позже".

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что раненых гораздо больше:

"Враг атаковал БпЛА железнодорожную станцию в Лозовой. К этой минуте известно о двух погибших мужчинах.

8 человек пострадали: 5 мужчин и три женщины. Среди них тяжелые. Бригады медиков оказывают необходимую помощь. На месте работают все экстренные службы".

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