Трагедія у Чернігові: у лісосмузі знайшли мертвим поліцейського з вогнепальним пораненням

У Чернігові сталася резонансна трагедія — у лісовому масиві виявили тіло поліцейського з вогнепальним пораненням. Інцидент уже привернув увагу правоохоронних органів, а обставини загибелі з’ясовують слідчі.

Як повідомляють "Коментарі", про це пише поліція Чернігівщини.

За попередніми даними, смерть правоохоронця могла настати внаслідок самогубства. Саме цю версію наразі розглядають як основну, однак остаточні висновки будуть зроблені після проведення всіх необхідних слідчих дій.

Що відомо про інцидент

Повідомлення про виявлення тіла надійшло вдень 10 квітня. Поліцейського знайшли у лісосмузі з вогнепальним пораненням. На місці події працювали відповідні служби, які одразу розпочали фіксацію обставин трагедії.

У поліції підтвердили, що йдеться саме про їхнього співробітника, однак деталі щодо його особи наразі не розголошуються.

Хто розслідує справу

Розслідування передано до Державного бюро розслідувань. Саме слідчі ДБР мають встановити всі обставини події, зокрема перевірити можливі версії та з’ясувати, що саме стало причиною трагедії.

Фахівці наголошують, що у подібних випадках перевіряються всі можливі сценарії, навіть якщо попередня версія виглядає очевидною. Це стандартна практика для забезпечення об’єктивності слідства.

Наразі правоохоронці не виключають інших деталей, які можуть з’явитися в ході розслідування. Суспільству обіцяють повідомити додаткову інформацію після завершення першочергових процесуальних дій.

