Трагедия в Чернигове: в лесополосе нашли мертвым полицейского с огнестрельным ранением

В Чернигове произошла резонансная трагедия – в лесном массиве обнаружили тело полицейского с огнестрельным ранением. Инцидент уже привлек внимание правоохранительных органов, а обстоятельства гибели выясняются следователями.

Как сообщают "Комментарии", об этом пишет полиция Черниговщины.

По предварительным данным, смерть правоохранителя могла наступить в результате самоубийства. Именно эту версию рассматривают как основную , однако окончательные выводы будут сделаны после проведения всех необходимых следственных действий.

Что известно об инциденте

Сообщение об обнаружении тела поступило днем 10 апреля. Полицейского нашли в лесополосе с огнестрельным ранением. На месте происшествия работали соответствующие службы, которые сразу приступили к фиксации обстоятельств трагедии.

В полиции подтвердили, что речь идет именно об их сотруднике, однако детали относительно его личности пока не разглашаются.

Кто расследует дело

Расследование передано Государственному бюро расследований. Именно следователи должны установить все обстоятельства происшествия, в частности проверить возможные версии и выяснить, что именно стало причиной трагедии.

Специалисты отмечают, что в подобных случаях проверяются все возможные сценарии , даже если предыдущая версия выглядит очевидной. Это стандартная практика по обеспечению объективности следствия.

Правоохранители не исключают других деталей, которые могут появиться в ходе расследования. Обществу обещают сообщить дополнительную информацию после завершения первоочередных процессуальных действий.

