Трагедия в Чернигове: в лесополосе нашли мертвым полицейского с огнестрельным ранением

Проніна Анна
В Чернигове произошла резонансная трагедия – в лесном массиве обнаружили тело полицейского с огнестрельным ранением. Инцидент уже привлек внимание правоохранительных органов, а обстоятельства гибели выясняются следователями.
Как сообщают "Комментарии", об этом пишет полиция Черниговщины.
По предварительным данным, смерть правоохранителя могла наступить в результате самоубийства. Именно эту версию рассматривают как основную , однако окончательные выводы будут сделаны после проведения всех необходимых следственных действий.
Сообщение об обнаружении тела поступило днем 10 апреля. Полицейского нашли в лесополосе с огнестрельным ранением. На месте происшествия работали соответствующие службы, которые сразу приступили к фиксации обстоятельств трагедии.
В полиции подтвердили, что речь идет именно об их сотруднике, однако детали относительно его личности пока не разглашаются.
Расследование передано Государственному бюро расследований. Именно следователи должны установить все обстоятельства происшествия, в частности проверить возможные версии и выяснить, что именно стало причиной трагедии.
Специалисты отмечают, что в подобных случаях проверяются все возможные сценарии , даже если предыдущая версия выглядит очевидной. Это стандартная практика по обеспечению объективности следствия.
Правоохранители не исключают других деталей, которые могут появиться в ходе расследования. Обществу обещают сообщить дополнительную информацию после завершения первоочередных процессуальных действий.
Читайте на "Комментариях", что в Украине резко возросло количество жертв среди гражданского населения. По последним данным ситуация не просто остается сложной — она стремительно ухудшается, а основной угрозой для людей становятся современные средства поражения.