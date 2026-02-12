logo_ukra

Тисячі доларів за інвалідність: схема заробітку на ветеранах ЗСУ у Києві
commentss НОВИНИ Всі новини

Тисячі доларів за інвалідність: схема заробітку на ветеранах ЗСУ у Києві

У Києві викрили схему заробітку на ветеранах ЗСУ в Києві

12 лютого 2026, 16:19
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У Києві колишній працівник медзакладу вимагав від ветерана ЗСУ 6 тисяч доларів за “вирішення питання” з інвалідністю. 

Тисячі доларів за інвалідність: схема заробітку на ветеранах ЗСУ у Києві

Військові. Ілюстративне фото

У Національній поліції України повідомили, що затримали киянина, який вимагав від колишнього військового гроші за проведення оцінки стану його здоров’я для встановлення інвалідності. За вчинене йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Щодо обставин справи повідомили, що до одного з медичних закладів звернувся ветеран ЗСУ із необхідністю встановити групу інвалідності. 46-річний чоловік у травні 2025 року за результатами військово-лікарської комісії був визнаний непридатним для несення служби після поранень, отриманих на передовій.

“41-річний лікар, який вже офіційно не працював у вказаному медичному закладі, однак, користуючись попередніми зв’язками, продовжував консультувати громадян, став вимагати від нього 6 000 доларів нібито за вплив на службових осіб та лікарів для проведення оцінки стану його здоров’я для встановлення інвалідності”, — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що зловмисник вимагав гроші за внесення відомостей, щодо стану здоров’я пацієнта до електронної системи охорони здоров’я та формування електронного направлення до експертної Команди з Оцінювання Повсякденного Функціонування Особи для проведення оцінки стану здоров’я чоловіка, що відповідно до законодавства є безкоштовною послугою.

Фігуранта затримали після отримання ним 6 000 доларів неправомірної вигоди. У поліції повідомили, що встановлюються всі учасники корупційної схеми та інші можливі епізоди протиправної діяльності.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що схему “відкату” столичних посадовців.




Джерело: https://npu.gov.ua/news/stolychni-politseiski-zatrymaly-kolyshnoho-pratsivnyka-medzakladu-iakyi-vymahav-vid-veterana-zsu-6-tysiach-dolariv-za-vyrishennia-pytannia-z-invalidnistiu
