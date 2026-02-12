Тысячи долларов за инвалидность: схема заработка на ветеранах ВСУ в Киеве

В Киеве бывший работник медучреждения требовал от ветерана ВСУ 6 тысяч долларов за "решение вопроса" с инвалидностью.

Военные. Иллюстративное фото

В Национальной полиции Украины сообщили, что задержали киевлянина, требовавшего от бывшего военного деньги за проведение оценки состояния его здоровья для установления инвалидности. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Об обстоятельствах дела сообщили, что в одно из медицинских учреждений обратился ветеран ВСУ с необходимостью установить группу инвалидности. 46-летний мужчина в мае 2025 года по результатам военно-врачебной комиссии был признан непригодным для несения службы после ранений, полученных на передовой.

"41-летний врач, который уже официально не работал в указанном медицинском учреждении, однако, пользуясь предварительными связями, продолжал консультировать граждан, потребовал от него 6 000 долларов якобы за влияние на должностных лиц и врачей для проведения оценки состояния его здоровья для установления инвалидности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник требовал деньги за внесение сведений о состоянии здоровья пациента в электронную систему здравоохранения и формирование электронного направления в экспертную Команду по Оценке Повседневного Функционирования Лица для оценки состояния здоровья мужчины, что в соответствии с законодательством является бесплатной услугой.

Фигурант был задержан после получения им 6 000 долларов неправомерной выгоды. В полиции сообщили, что устанавливаются все участники коррупционной схемы и другие возможные эпизоды противоправной деятельности.

