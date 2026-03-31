Тарантули вже серед людей: що відбувається в містах України

У Дніпропетровській області через аномальне потепління зафіксували ранню активізацію тарантулів. За даними біологів, павуки вийшли з нір на кілька місяців раніше, ніж зазвичай.

Тарантули атакують Дніпропетровську область

Традиційно період їхньої активності припадає на червень–липень, однак цього року першого тарантула зафіксували вже у березні.

Фахівці зазначають, що тепер їх можна зустріти не лише у степових зонах, а й у міському середовищі — зокрема на дитячих майданчиках, стадіонах і в парках.

Йдеться про південноруського тарантула, який не становить смертельної загрози для людини. Його укус нагадує бджолиний і може викликати локальний біль, почервоніння та набряк.

У деяких випадках можливе короткочасне підвищення температури або алергічна реакція.

У разі укусу фахівці радять обробити рану антисептиком і якнайшвидше звернутися до лікаря.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Україна та Болгарія домовилися про запуск нового пасажирського залізничного сполучення, яке проходитиме через територію Румунії.

Відповідну ініціативу обговорили під час зустрічі міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби з міністром транспорту Болгарії. За попередніми планами, новий маршрут може запрацювати вже влітку 2026 року у тестовому форматі. Йдеться про розширення транспортних можливостей для пасажирів і зміцнення міжнародного сполучення. Окрім запуску поїзда, сторони також обговорили розвиток транспортних коридорів, розширення автомобільних перевезень та впровадження цифрових рішень на кордоні для пришвидшення проходження процедур. Окрему увагу приділили співпраці у сфері безпеки судноплавства в Чорному морі.

