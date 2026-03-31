logo

BTC/USD

67516

ETH/USD

2087.5

USD/UAH

43.92

EUR/UAH

50.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Тарантулы уже среди людей: что происходит в городах Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Тарантулы уже среди людей: что происходит в городах Украины

В Днепропетровской области из-за аномального потепления тарантулы начали появляться значительно раньше обычного сезона

31 марта 2026, 18:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Днепропетровской области из-за аномального потепления зафиксировали раннюю активизацию тарантулов. По данным биологов, пауки вышли из нор на несколько месяцев раньше обычного.

Тарантулы атакуют Днепропетровскую область

Традиционно период их активности приходится на июнь-июль, однако в этом году первый тарантул зафиксировали уже в марте.

Специалисты отмечают, что теперь их можно встретить не только в степных зонах, но и в городской среде, в частности, на детских площадках, стадионах и в парках.

Речь идет о южнорусском тарантуле, который не представляет смертельной угрозы для человека. Его укус напоминает пчелиный и может вызвать локальную боль, красноту и отек.

В некоторых случаях возможно кратковременное повышение температуры или аллергическая реакция.

В случае укуса специалисты советуют обработать рану антисептиком и как можно скорее обратиться к врачу.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украина и Болгария договорились о запуске нового пассажирского железнодорожного сообщения, которое будет проходить через территорию Румынии.
Соответствующую инициативу обсудили на встрече министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы с министром транспорта Болгарии. По предварительным планам новый маршрут может заработать уже летом 2026 года в тестовом формате. Речь идет о расширении транспортных возможностей для пассажиров и укреплении международного сообщения. Помимо запуска поезда стороны также обсудили развитие транспортных коридоров, расширение автомобильных перевозок и внедрение цифровых решений на границе для ускорения прохождения процедур. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере безопасности судоходства в Черном море.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ukrayina/v-ukrayini-prokynulys-otruyni-pavuky-biolohy-poperedyly-v-iakiy-oblasti-zaraz-nebezpechno-3052358.html

Новости

Все новости