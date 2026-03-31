Тарантулы уже среди людей: что происходит в городах Украины

В Днепропетровской области из-за аномального потепления зафиксировали раннюю активизацию тарантулов. По данным биологов, пауки вышли из нор на несколько месяцев раньше обычного.

Тарантулы атакуют Днепропетровскую область

Традиционно период их активности приходится на июнь-июль, однако в этом году первый тарантул зафиксировали уже в марте.

Специалисты отмечают, что теперь их можно встретить не только в степных зонах, но и в городской среде, в частности, на детских площадках, стадионах и в парках.

Речь идет о южнорусском тарантуле, который не представляет смертельной угрозы для человека. Его укус напоминает пчелиный и может вызвать локальную боль, красноту и отек.

В некоторых случаях возможно кратковременное повышение температуры или аллергическая реакция.

В случае укуса специалисты советуют обработать рану антисептиком и как можно скорее обратиться к врачу.

