Світ під загрозою офлайну: Іран готує диверсії проти магістральних інтернет-кабелів у стратегічних протоках

Глобальний інформаційний простір опинився перед загрозою безпрецедентного масштабу. З’явилася інформація про наміри Ірану завдати ударів по критично важливій підводній інфраструктурі — магістральних інтернет-кабелях, що пролягають по дну Ормузької протоки та Червоного моря.

Інтернет кабелі

Масштаби можливого лиха важко переоцінити, адже через ці вузли зв’язку "проходить 17% глобального трафіку". У разі реалізації такого сценарію світ очікує справжній цифровий колапс. Фахівці попереджають: "при пошкоджені – зникатиме зв’язок, "летітимуть вниз" сервіси, люди втрачатимуть доступ до мережі".

Особливу небезпеку становить складність ремонтних робіт у цих регіонах. Через глибину залягання кабелів та складну безпекову ситуацію в акваторіях, процес "відновлення може затягнутися на місяці". Це означає тривалі перебої в роботі банківських систем, державних сервісів та міжнародних комунікацій по всьому світу.

Наразі міжнародні безпекові структури аналізують ці загрози, оскільки подібні диверсії можуть стати інструментом глобального тиску та призвести до тривалої ізоляції цілих регіонів від світового інтернету.

