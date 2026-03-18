Світ під загрозою офлайну: Іран готує диверсії проти магістральних інтернет-кабелів у стратегічних протоках

Удар по глобальній мережі: Іран планує атаку на підводну інфраструктуру в Червоному морі та Ормузькій протоці

18 березня 2026, 12:47
Недилько Ксения

Глобальний інформаційний простір опинився перед загрозою безпрецедентного масштабу. З’явилася інформація про наміри Ірану завдати ударів по критично важливій підводній інфраструктурі — магістральних інтернет-кабелях, що пролягають по дну Ормузької протоки та Червоного моря.

Масштаби можливого лиха важко переоцінити, адже через ці вузли зв’язку "проходить 17% глобального трафіку". У разі реалізації такого сценарію світ очікує справжній цифровий колапс. Фахівці попереджають: "при пошкоджені – зникатиме зв’язок, "летітимуть вниз" сервіси, люди втрачатимуть доступ до мережі".

Особливу небезпеку становить складність ремонтних робіт у цих регіонах. Через глибину залягання кабелів та складну безпекову ситуацію в акваторіях, процес "відновлення може затягнутися на місяці". Це означає тривалі перебої в роботі банківських систем, державних сервісів та міжнародних комунікацій по всьому світу.

Наразі міжнародні безпекові структури аналізують ці загрози, оскільки подібні диверсії можуть стати інструментом глобального тиску та призвести до тривалої ізоляції цілих регіонів від світового інтернету.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що офіційне інформаційне агентство Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) FARS підтвердило загибель однієї з найвпливовіших постатей іранського режиму — Алі Ларіджані. Раніше про успішну ліквідацію секретаря Вищої ради нацбезпеки Ірану внаслідок прицільного ракетного удару прозвітувала Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).                                                                             



