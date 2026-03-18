Мир под угрозой оффлайна: Иран готовит диверсии против магистральных интернет-кабелей в стратегических проливах
Мир под угрозой оффлайна: Иран готовит диверсии против магистральных интернет-кабелей в стратегических проливах

Удар по глобальной сети: Иран планирует атаку на подводную инфраструктуру в Красном море и Ормузском проливе

18 марта 2026, 12:47
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Глобальное информационное пространство оказалось перед угрозой беспрецедентного масштаба. Появилась информация о намерениях Ирана нанести удары по критически важной подводной инфраструктуре — магистральным интернет-кабелям, пролегающим по дну Ормузского пролива и Красного моря.

Масштабы возможной беды трудно переоценить, ведь через эти узлы связи проходит 17% глобального трафика. При реализации такого сценария мир ожидает настоящий цифровой коллапс. Специалисты предупреждают: "при повреждении – исчезать связь, будут "лететь вниз" сервисы, люди будут терять доступ к сети".

Особую опасность представляет сложность ремонтных работ в этих регионах. Из-за глубины залегания кабелей и сложной ситуации в акваториях, процесс "восстановления может затянуться на месяцы". Это означает длительные перебои в работе банковских систем, государственных сервисов и международных коммуникаций по всему миру.

В настоящее время международные структуры безопасности анализируют эти угрозы, поскольку подобные диверсии могут стать инструментом глобального давления и привести к длительной изоляции целых регионов от мирового интернета.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что официальное информационное агентство Корпуса стражей исламской революции (КСИР) FARS подтвердило гибель одной из самых влиятельных фигур иранского режима — Али Лариджани. Ранее об успешной ликвидации секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана в результате прицельного ракетного удара отчиталась Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).                                   



