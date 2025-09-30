Суд може закрити справу співвласниці “Айбокс-банку” Шевцової про можливе відмивання коштів для онлайн-казино

Незаконна схема можливо дозволила фігурантам гучної справи відмити приблизно 5 млрд грн. І у цій справі може бути поставлено крапку. Йдеться про можливе закриття кримінального провадження відносно співвласниця “Абойкс банку” Альони Шевцової.

Альона Шевцова

Відомо, що Київський апеляційний суд розгляне скаргу Офісу Генерального прокурора на рішення судді Голосіївського районного суду м. Києва про закриття кримінального провадження відносно Альони Шевцової та її спільниць Зої Нестеровської та Ірини Циганок. Засідання призначено на 2 жовтня.

Справу про міскодинг на 5 млрд грн Бюро економічної безпеки скерувало до суду у липні 2025 року. У справі фігурують співвласниця “Абойкс банку” та її пособниці. Проте у підготовчому засіданні адвокати Шевцової подали клопотання про закриття кримінального провадження, яке було задоволене суддею Вдовиченко.

Варто нагадати, що йдеться про справу щодо відмивання коштів для нелегальних казино. У справі фігурують Шевцова, Циганок та Нестеровська. Основою схеми, за даними слідства, був так званий "міскодинг". Слідство встановило, що гравці онлайн казино поповнювали свої ігрові акаунти через мережу терміналів iBox. Однак призначення платежу, яке вказували гравці, не відповідало дійсності. Ці платежі на квитанціях та в електронних документах фігурували як оплата мобільного зв'язку чи комунальних послуг.

За даними слідства, гроші надходили на рахунки 20 фіктивних компаній. Надалі гравці онлайн-казино зараховували гроші на реквізити цих компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів.

Такі фінансові транзакції впродовж довгого часу не викликали підозри. Тому, за оцінками БЕБ, через IBox могли "відмити" приблизно 5 млрд грн. Оскільки підозрювані переховувалися закордоном, суд дозволив застосувати процедуру спеціального досудового розслідування.

Раніше така процедура в Україні застосовувалась до Медведчука, Деркача, Грановського та інших підозрюваних у корупції, державній зраді й представників влади країни-агресора.

