Суд может закрыть дело совладелицы "Айбокс-банка" Шевцовой о возможном отмывании средств для онлайн-казино

Незаконная схема, возможно, позволила фигурантам громкого дела отмыть примерно 5 млрд грн. И в этом деле может быть поставлена точка. Речь идет о возможном закрытии уголовного производства в отношении совладелицы "Абойкс банка" Алены Шевцовой.

Алена Шевцова

Известно, что Киевский апелляционный суд рассмотрит жалобу Офиса Генерального прокурора на решение судьи Голосеевского районного суда г. Киева о закрытии уголовного производства в отношении Алены Шевцовой и ее сообщниц Зои Нестеровской и Ирины Цыганок. Заседание назначено на 2 октября.

Дело о мискодинге на 5 млрд грн Бюро экономической безопасности направило в суд в июле 2025 года. В деле фигурируют совладелица "Абойкс банка" и его пособницы. Однако в подготовительном заседании адвокаты Шевцовой подали ходатайство о закрытии уголовного производства, удовлетворенного судьей Вдовиченко.

Следует напомнить, что речь идет о деле отмывания средств для нелегальных казино. По делу фигурируют Шевцова, Цыганок и Нестеровская. Основой схемы, по данным следствия, был так называемый мискодинг. Следствие установило, что игроки онлайн казино пополняли свои игровые аккаунты через сеть терминалов iBox. Однако назначение платежа, указанное игроками, не соответствовало действительности. Эти платежи на квитанциях и электронных документах фигурировали как оплата мобильной связи или коммунальных услуг.

По данным следствия, деньги поступали на счета 20 фиктивных компаний. В дальнейшем игроки онлайн-казино зачисляли деньги на реквизиты этих компаний для пополнения своих игровых аккаунтов.

Такие финансовые транзакции долгое время не вызывали подозрения. Поэтому, по оценкам БЭБ, через IBox могли "отмыть" около 5 млрд грн. Поскольку подозреваемые скрывались за границей, суд разрешил применить процедуру специального досудебного расследования.

Ранее такая процедура в Украине применялась к Медведчуку, Деркачу, Грановскому и другим подозреваемым в коррупции, государственной измене и представителям власти страны-агрессора.

