Страшний удар: на польській трасі лобове зіткнення з українським автобусом

У Польщі в ніч проти неділі на трасі №17 у населеному пункті Кольонія-Седліщкі сталася серйозна ДТП за участю міжміського автобуса, в якому їхали громадяни України. За даними місцевої поліції, легковий автомобіль раптово виїхав на зустрічну смугу та врізався в автобус, що прямував з Рави-Руської до Варшави. Про це повідомляє РБК-Україна.

ДТП на польській трасі з українським автобусом

Удар був настільки сильним, що водій легковика загинув на місці. Автобус відкинуло з дороги, і він зупинився вже в полі. У салоні перебували 26 українців, проте, за попередньою інформацією рятувальників, ніхто з них не отримав травм. Пасажирів евакуювали та оглянули медики.

Причини, чому водій легкового авто виїхав на зустрічну смугу, зараз встановлюють. На місці працюють слідчі та аварійні служби.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у січні 2026 року на платформі Київстар ТБ відбудеться прем’єра українського детективного трилера “Тиха Нава”. Проєкт виконаний у стилі true crime та заснований на реальних подіях. У головних ролях — Олександр Рудинський, Анастасія Пустовіт та Сергій Кисіль.

Серіал розповідає історію провінційного містечка, яке зовні видається спокійним, але приховує серію жорстоких злочинів проти жінок. До розслідування несподівано долучають молодого юриста, який поступово розкриває приховану систему страху, замовчування та суспільних травм, що багато років формували локальну реальність.

Прем’єра проєкту запланована на 15 січня 2026 року. “Тиха Нава” створена продакшном SFERA FILM спеціально для Київстар ТБ. Режисером серіалу виступив Дмитро Андріянов, оператором-постановником — В’ячеслав Раковський. Продюсерами стали Анна Гончар та Дмитро Сафановський.

