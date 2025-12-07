logo_ukra

Страшний удар: на польській трасі лобове зіткнення з українським автобусом
Страшний удар: на польській трасі лобове зіткнення з українським автобусом

У Польщі сталася нічна аварія за участю автобуса з українськими пасажирами — загинув водій легковика, українці не постраждали

7 грудня 2025, 05:30
У Польщі в ніч проти неділі на трасі №17 у населеному пункті Кольонія-Седліщкі сталася серйозна ДТП за участю міжміського автобуса, в якому їхали громадяни України. За даними місцевої поліції, легковий автомобіль раптово виїхав на зустрічну смугу та врізався в автобус, що прямував з Рави-Руської до Варшави. Про це повідомляє РБК-Україна.

ДТП на польській трасі з українським автобусом

ДТП на польській трасі з українським автобусом

Удар був настільки сильним, що водій легковика загинув на місці. Автобус відкинуло з дороги, і він зупинився вже в полі. У салоні перебували 26 українців, проте, за попередньою інформацією рятувальників, ніхто з них не отримав травм. Пасажирів евакуювали та оглянули медики.

Причини, чому водій легкового авто виїхав на зустрічну смугу, зараз встановлюють. На місці працюють слідчі та аварійні служби.

Джерело: https://t.me/RBC_ua_news/173555
