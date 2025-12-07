Страшный удар: на польской трассе лобовое столкновение с украинским автобусом

В Польше в ночь на воскресенье на трассе №17 в населенном пункте Колония-Седлищки произошло серьезное ДТП с участием междугороднего автобуса, в котором ехали граждане Украины. По данным местной полиции, легковой автомобиль внезапно выехал на встречную полосу и врезался в автобус, следовавший из Равы-Русской в Варшаву. Об этом сообщает РБК-Украина.

ДТП на польской трассе с украинским автобусом

Удар был настолько сильным, что водитель легковушки погиб на месте. Автобус отбросило с дороги, и он остановился уже в поле. В салоне находились 26 украинцев, однако, по предварительной информации спасателей, никто из них не получил травмы. Пассажиров эвакуировали и осмотрели медики.

Причины, по которым водитель легкового авто выехал на встречную полосу, сейчас устанавливают. На месте работают следственные и аварийные службы.

