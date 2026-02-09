Ювенальні прокурори Броварської окружної прокуратури повідомили про підозру матір-виховательці, яка систематично знущалася з п’ятьох малолітніх вихованців дитячого будинку сімейного типу. Слідство встановило, що протягом 2023–2024 років жінка застосовувала фізичне та психологічне насильство щодо п’ятьох дітей віком від 3 до 14 років, обмежувала дітей у їжі, воді та медичній допомозі.

Страшне пекло для дітей: що прийомна мати робила з п'ятьма дітьми

Тяжка праця та позбавлення волі

Крім катувань, жінку звинувачують у незаконному позбавленні дітей волі та примушуванні до тяжкої праці на чужих господарствах.

"Їй інкримінують катування (ч. 2 ст. 127), незаконне позбавлення волі малолітніх (ч. 2 ст. 146) та торгівлю людьми з метою експлуатації (ч. 3 ст. 149 КК України)", — зазначається у повідомленні.

За скоєне підозрюваній загрожує до 15 років позбавлення волі. Усіх п’ятьох дітей наразі вилучено та переведено до безпечного місця з належним доглядом.

Відповідальність посадовців та масштабні перевірки

Прокуратура також вивчає роль службових осіб, які допустили тривале насильство над дітьми. Керівник Київської обласної прокуратури Дмитро Прокудін наголосив, що ніхто не уникне відповідальності за ігнорування проблеми.

"У справах, де йдеться про насильство над дітьми, держава зобов’язана діяти принципово й безкомпромісно. Відповідальність понесуть не лише ті, хто безпосередньо чинив злочини, а й посадові особи, які протягом тривалого часу не реагували на катування дітей і не виконали свій обов’язок — їх захисту", — заявив Прокудін.

У межах посилення захисту прав дітей, за дорученням Генерального прокурора, в Україні вже створено 45 міжвідомчих груп. Лише за місяць, починаючи з 12 грудня 2025 року, було перевірено 281 дитячий заклад та 722 сімейні форми виховання, охопивши контролем понад 26 тисяч дітей.

