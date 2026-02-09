Ювенальные прокуроры Броварской окружной прокуратуры сообщили о подозрении матери-воспитательнице, которая систематически издевалась над пятью малолетними воспитанниками детского дома семейного типа. Следствие установило, что в течение 2023-2024 годов женщина применяла физическое и психологическое насилие в отношении пятерых детей в возрасте от 3 до 14 лет, ограничивала детей в пище, воде и медицинской помощи.

Страшный ад для детей: что приемная мать делала с пятью детьми

Тяжелый труд и лишение свободы

Кроме пыток, женщина обвиняется в незаконном лишении детей свободы и принуждении к тяжелому труду на чужих хозяйствах.

"Ей инкриминируют пытки (ч. 2 ст. 127), незаконное лишение свободы малолетних (ч. 2 ст. 146) и торговлю людьми с целью эксплуатации (ч. 3 ст. 149 УК Украины)", — отмечается в сообщении.

За совершенное подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы. Все пятеро детей изъяты и переведены в безопасное место с надлежащим уходом.

Ответственность должностных лиц и масштабные проверки

Прокуратура также изучает роль должностных лиц, допустивших длительное насилие над детьми. Руководитель Киевской областной прокуратуры Дмитрий Прокудин подчеркнул, что никто не уйдет от ответственности за игнорирование проблемы.

"В делах, где идет речь о насилии над детьми, государство обязано действовать принципиально и бескомпромиссно. Ответственность понесут не только те, кто непосредственно совершал преступления, но и должностные лица, которые длительное время не реагировали на пытки детей и не выполнили свою обязанность — их защиты", — заявил Прокудин.

В рамках ужесточения защиты прав детей, по поручению Генерального прокурора, в Украине уже создано 45 межведомственных групп. Только за месяц, начиная с 12 декабря 2025 года, было проверено 281 детское учреждение и 722 семейные формы воспитания, охватив контролем более 26 тысяч детей.

