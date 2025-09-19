Справжнє рабство у Київській області: іноземців тримали в нелюдських умовах (ФОТО)

Рубрики
У Київській області прокуратура викрила групу осіб на чолі з громадянином КНР, які вербували та експлуатували громадян Узбекистану.
Затримання. Фото Офісу Генпрокурора
Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, затримали двох громадян Китайської Народної Республіки, громадянина Узбекистану та українку. Фігуранти організували вербування та переміщення 13 громадян Узбекистану з метою їхньої подальшої трудової експлуатації (ч. 2 ст. 149 КК України).
Зазначається, що про експлуатаційний характер дій свідчить те, що для контролю використовували примус та обмеження свободи пересування.
В Офісі пояснили, що людей принижували до межі: навіть відвідування вбиральні дозволялося лише за встановленим розкладом, а за найменше порушення штрафували.
Чотирьом затриманим повідомили про підозру в особливо тяжкому злочині та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.
