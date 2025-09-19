logo_ukra

Справжнє рабство у Київській області: іноземців тримали в нелюдських умовах (ФОТО)

Фігуранти використовували працю іноземців, яких принижували та тримали в нелюдських умовах

19 вересня 2025, 17:23
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У Київській області прокуратура викрила групу осіб на чолі з громадянином КНР, які вербували та експлуатували громадян Узбекистану. 

Справжнє рабство у Київській області: іноземців тримали в нелюдських умовах (ФОТО)

Затримання. Фото Офісу Генпрокурора

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, затримали двох громадян Китайської Народної Республіки, громадянина Узбекистану та українку. Фігуранти організували вербування та переміщення 13 громадян Узбекистану з метою їхньої подальшої трудової експлуатації (ч. 2 ст. 149 КК України).

“За даними слідства, підозрювані шляхом примусу та обману залучали соціально незахищених осіб, які перебували у вразливому стані через відсутність житла, роботи та складні матеріальні умови. Потерпілих підшукували за межами України та переміщували на територію Київщини для використання у примусовій праці для отримання прибутку”, — пояснили в Офісі Генпрокурора. 

Зазначається, що про експлуатаційний характер дій свідчить те, що для контролю використовували примус та обмеження свободи пересування.

В Офісі пояснили, що людей принижували до межі: навіть відвідування вбиральні дозволялося лише за встановленим розкладом, а за найменше порушення штрафували.

“17 вересня 2025 року правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями проживання та господарськими об’єктами підозрюваних. Виявлено приміщення, де в нелюдських умовах утримувалися 13 громадян Узбекистану, документи, кошти та транспортні засоби”, — повідомили в Офісі Генпрокурора. 

Справжнє рабство у Київській області: іноземців тримали в нелюдських умовах (ФОТО) - фото 2
Справжнє рабство у Київській області: іноземців тримали в нелюдських умовах (ФОТО) - фото 3
Справжнє рабство у Київській області: іноземців тримали в нелюдських умовах (ФОТО) - фото 4
Справжнє рабство у Київській області: іноземців тримали в нелюдських умовах (ФОТО) - фото 5

Чотирьом затриманим повідомили про підозру в особливо тяжкому злочині та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які настрої панують в США щодо України. 



Джерело: https://gp.gov.ua/ua/posts/prokuratura-kiyivshhini-vikrila-grupu-osib-na-coli-z-gromadyaninom-knr-yaki-verbuvali-ta-ekspluatuvali-gromadyan-uzbekistanu
