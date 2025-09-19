Настоящее рабство в Киевской области: иностранцев держали в нечеловеческих условиях (ФОТО)

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Киевской области прокуратура разоблачила группу лиц во главе с гражданином КНР, которые вербовали и эксплуатировали граждан Узбекистана.
Задержание. Фото Офиса Генпрокурора
Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, задержаны двое граждан Китайской Народной Республики, гражданин Узбекистана и украинка. Фигуранты организовали вербовку и перемещение 13 граждан Узбекистана с целью их дальнейшей трудовой эксплуатации (ч. 2 ст. 149 УК Украины).
Отмечается, что об эксплуатационном характере действий свидетельствует, что для контроля использовали принуждение и ограничение свободы передвижения.
В Офисе объяснили, что людей унижали до предела: даже посещение туалета разрешалось только по установленному расписанию, а за малейшее нарушение штрафовали.
Четверым задержанным сообщили о подозрении в особо тяжком преступлении и решается вопрос об избрании мер.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какие настроения царят в США по отношению к Украине.