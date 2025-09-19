logo

Настоящее рабство в Киевской области: иностранцев держали в нечеловеческих условиях (ФОТО)
НОВОСТИ

Настоящее рабство в Киевской области: иностранцев держали в нечеловеческих условиях (ФОТО)

Фигуранты использовали труд иностранцев, которых унижали и держали в бесчеловечных условиях

19 сентября 2025, 17:23
Кречмаровская Наталия

В Киевской области прокуратура разоблачила группу лиц во главе с гражданином КНР, которые вербовали и эксплуатировали граждан Узбекистана.

Настоящее рабство в Киевской области: иностранцев держали в нечеловеческих условиях (ФОТО)

Задержание. Фото Офиса Генпрокурора

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, задержаны двое граждан Китайской Народной Республики, гражданин Узбекистана и украинка. Фигуранты организовали вербовку и перемещение 13 граждан Узбекистана с целью их дальнейшей трудовой эксплуатации (ч. 2 ст. 149 УК Украины).

"По данным следствия, подозреваемые путем принуждения и обмана привлекали социально незащищенных лиц, находившихся в уязвимом состоянии из-за отсутствия жилья, работы и сложных материальных условий. Пострадавших подыскивали за пределами Украины и перемещали на территорию Киевщины для использования в принудительном труде для получения прибыли", — пояснили в Офисе Генпрокурора.

Отмечается, что об эксплуатационном характере действий свидетельствует, что для контроля использовали принуждение и ограничение свободы передвижения.

В Офисе объяснили, что людей унижали до предела: даже посещение туалета разрешалось только по установленному расписанию, а за малейшее нарушение штрафовали.

"17 сентября 2025 правоохранители провели санкционированные обыски по местам жительства и хозяйственными объектами подозреваемых. Обнаружено помещение, где в нечеловеческих условиях содержались 13 граждан Узбекистана, документы, средства и транспортные средства", — сообщили в Офисе Генпрокурора.

Настоящее рабство в Киевской области: иностранцев держали в нечеловеческих условиях (ФОТО) - фото 2
Настоящее рабство в Киевской области: иностранцев держали в нечеловеческих условиях (ФОТО) - фото 3
Настоящее рабство в Киевской области: иностранцев держали в нечеловеческих условиях (ФОТО) - фото 4
Настоящее рабство в Киевской области: иностранцев держали в нечеловеческих условиях (ФОТО) - фото 5

Четверым задержанным сообщили о подозрении в особо тяжком преступлении и решается вопрос об избрании мер.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие настроения царят в США по отношению к Украине.



Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/prokuratura-kiyivshhini-vikrila-grupu-osib-na-coli-z-gromadyaninom-knr-yaki-verbuvali-ta-ekspluatuvali-gromadyan-uzbekistanu
