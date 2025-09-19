Настоящее рабство в Киевской области: иностранцев держали в нечеловеческих условиях (ФОТО)

В Киевской области прокуратура разоблачила группу лиц во главе с гражданином КНР, которые вербовали и эксплуатировали граждан Узбекистана.

Задержание. Фото Офиса Генпрокурора

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, задержаны двое граждан Китайской Народной Республики, гражданин Узбекистана и украинка. Фигуранты организовали вербовку и перемещение 13 граждан Узбекистана с целью их дальнейшей трудовой эксплуатации (ч. 2 ст. 149 УК Украины).

"По данным следствия, подозреваемые путем принуждения и обмана привлекали социально незащищенных лиц, находившихся в уязвимом состоянии из-за отсутствия жилья, работы и сложных материальных условий. Пострадавших подыскивали за пределами Украины и перемещали на территорию Киевщины для использования в принудительном труде для получения прибыли", — пояснили в Офисе Генпрокурора.

Отмечается, что об эксплуатационном характере действий свидетельствует, что для контроля использовали принуждение и ограничение свободы передвижения.

В Офисе объяснили, что людей унижали до предела: даже посещение туалета разрешалось только по установленному расписанию, а за малейшее нарушение штрафовали.

"17 сентября 2025 правоохранители провели санкционированные обыски по местам жительства и хозяйственными объектами подозреваемых. Обнаружено помещение, где в нечеловеческих условиях содержались 13 граждан Узбекистана, документы, средства и транспортные средства", — сообщили в Офисе Генпрокурора.

Четверым задержанным сообщили о подозрении в особо тяжком преступлении и решается вопрос об избрании мер.

