Справа ексголови ДПС Верланова залишається поза увагою ЦПК, на відміну від вироку Насірову: ЗМІ

Представники Центру протидії корупції ймовірно уникають згадок про колишнього голову Державної податкової служби України та члена Громадської ради доброчесності Сергія Верланова.

Його справу, як пише видання “Українські новини”, не розслідували та могли тихенько закрити за гроші.

Журналісти звернули увагу на відео дискусії юристки ЦПК Олени Щербан та виконавчої директорки організації Дар'ї Каленюк про те, як Роман Насіров та його адвокати могли роками затягувати розгляд справи у Вищому антикорупційному суді.

"Наші "улюблені" потужні членкині ЦПК знову при справі. Сьогодні вони дискутують про те, як Насіров та його адвокати нібито роками затягували розгляд справи у Вищому антикорсуді. Чому ті самі членкині жодним словом не згадують, що абсолютно аналогічна справа була по Верланову? Бо по Верланову нічого не розслідували, а справу, схоже, тихенько закрили за гроші. А до цього він ще примудрився бути членом ГРД. Жах", — йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що представниці ЦПК мовчать про те, до яких витівок могли вдаватися адвокати Шабуніна, щоб затягувати розгляд його справи в суді.

Також, за даними ЗМІ, вони обходять увагою скандали щодо судимостей та можливо фіктивного батьківства директора НАБУ Семена Кривоноса та інші недоліки НАБУ-САП.

"Ми чомусь не побачили ефірів цих членкинь щодо Кривоноса, його судимостей та фіктивного батьківства. Не побачили ефірів про те, як САП/НАБУ ймовірно підкупають суддів неконституційного ВАКС — надсилають листи на Кабмін із вимогою підняти їм зарплату. Уявіть, який би галас підняло ЦПК, якби такі листи направляло ДБР щодо суддів районних судів", – підсумували журналісти.

Своєю чергою, експрокурор САП Станіслав Броневицький, коментуючи допис Юрія Ніколова, як пише видання, констатував, що судді потрібні антикорактивістам лише для ухвалення рішень за їхньою вказівкою. Він закликав суддів не ставати інструментом в їхніх руках.

"З їхньої точки зору ви потрібні лише для ухвалення рішень, які їм подобаються. Не важливо – законне це рішення чи ні, не важливо, чи дотримано вимоги КПК України. Це їх цікавить найменше. Вони намагаються зробити з вас інструмент. І це не має нічого спільного з правосуддям", — цитує видання заяву експрокурора.

Видання нагадало, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 2 квітня оголосила рішення у справі колишнього голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова, підтвердивши вирок у шість років позбавлення волі. Романа Насірова визнали винним у скоєнні злочину за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України – зловживання владою або службовим становищем.

За повідомленням ЗМІ, досудовим розслідуванням було встановлено, що колишній голова ДПС Сергій Верланов незаконно скасував податкове повідомлення-рішення на суму 2 млрд 246 млн грн. Таким чином, бюджет України недоотримав зазначену суму податків.