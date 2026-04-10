Дело экс-главы ГНС Верланова остается без внимания ЦПК, в отличие от приговора Насирову: СМИ

Представители Центра противодействия коррупции, вероятно, избегают упоминаний о бывшем председателе Государственной налоговой службы Украины и члене Общественного совета добропорядочности Сергее Верланове.

ЦПК. Фото из открытых источников

Его дело, как пишет издание "Українські новини", не расследовали и могли тихонько закрыть за деньги.

Журналисты обратили внимание на видео дискуссии юриста ЦПК Елены Щербан и исполнительного директора организации Дарьи Каленюк о том, как Роман Насиров и его адвокаты могли годами затягивать рассмотрение дела в Высшем антикоррупционном суде.

Сегодня они дискутируют о том, как Насиров и его адвокаты якобы годами затягивали рассмотрение дела в Высшем антикорсуде. Почему те же члены ни словом не вспоминают, что абсолютно аналогичное дело было по Верланову? По Верланову ничего не расследовали, а дело, похоже, тихонько закрыли за деньги. А до этого он еще умудрился быть членом ОРД. Ужас", — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что представительницы ЦПК молчат о том, к каким выходкам могли прибегать адвокаты Шабунина, чтобы затягивать рассмотрение его дела в суде.

Также, по данным СМИ, они обходят вниманием скандалы относительно судимостей и возможно фиктивного отцовства директора НАБУ Семена Кривоноса и другие недостатки НАБУ-САП.

"Мы почему-то не увидели эфиров этих членов относительно Кривоноса, его судимостей и фиктивного отцовства. Не увидели эфиров о том, как САП/НАБУ вероятно подкупают судей неконституционного ВАКС — присылают письма на Кабмин с требованием поднять им зарплату. Представьте, какой бы шум поднял ЦПК, если бы такие письма направляло ГБР в отношении судей районных судов", — подытожили журналисты.

В свою очередь, экс-прокурор САП Станислав Броневицкий, комментируя сообщение Юрия Николова, как пишет издание, констатировал, что судьи нужны антикорактивистам только для принятия решений по их указанию. Он призвал судей не становиться инструментом в их руках.

"С их точки зрения вы нужны только для принятия им нравящихся решений. Не важно – законно это решение или нет, не важно, соблюдены ли требования УПК Украины. Это их интересует меньше всего. Они пытаются сделать из вас инструмент. И это не имеет ничего общего с правосудием", — цитирует издание заявление экс-прокурора.

Издание напомнило, что Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 2 апреля объявила решение по делу бывшего председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, подтвердив приговор в шесть лет лишения свободы. Роман Насиров признан виновным в совершении преступления по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью или служебным положением.

По сообщению СМИ, досудебным расследованием было установлено, что бывший глава ГНС Сергей Верланов незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 млрд 246 млн грн. Таким образом, бюджет Украины недополучил указанную сумму налогов.