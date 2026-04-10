Дело экс-главы ГНС Верланова остается без внимания ЦПК, в отличие от приговора Насирову: СМИ

Кречмаровская Наталия
Представители Центра противодействия коррупции, вероятно, избегают упоминаний о бывшем председателе Государственной налоговой службы Украины и члене Общественного совета добропорядочности Сергее Верланове.
Его дело, как пишет издание "Українські новини", не расследовали и могли тихонько закрыть за деньги.
Журналисты обратили внимание на видео дискуссии юриста ЦПК Елены Щербан и исполнительного директора организации Дарьи Каленюк о том, как Роман Насиров и его адвокаты могли годами затягивать рассмотрение дела в Высшем антикоррупционном суде.
Издание отмечает, что представительницы ЦПК молчат о том, к каким выходкам могли прибегать адвокаты Шабунина, чтобы затягивать рассмотрение его дела в суде.
Также, по данным СМИ, они обходят вниманием скандалы относительно судимостей и возможно фиктивного отцовства директора НАБУ Семена Кривоноса и другие недостатки НАБУ-САП.
В свою очередь, экс-прокурор САП Станислав Броневицкий, комментируя сообщение Юрия Николова, как пишет издание, констатировал, что судьи нужны антикорактивистам только для принятия решений по их указанию. Он призвал судей не становиться инструментом в их руках.
Издание напомнило, что Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 2 апреля объявила решение по делу бывшего председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, подтвердив приговор в шесть лет лишения свободы. Роман Насиров признан виновным в совершении преступления по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью или служебным положением.
По сообщению СМИ, досудебным расследованием было установлено, что бывший глава ГНС Сергей Верланов незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 млрд 246 млн грн. Таким образом, бюджет Украины недополучил указанную сумму налогов.