Смертельний вірус в Атлантиці: на борту лайнера MV Hondius заблоковані українці та росіянин (ОНОВЛЕНО)

Круїзна подорож Атлантичним океаном перетворилася на смертельну пастку для пасажирів нідерландського лайнера MV Hondius. На борту судна зафіксовано спалах хантавірусу — небезпечної інфекції, що поширюється через гризунів. Наразі відомо про шість випадків зараження, три з яких виявилися летальними. Ще один пацієнт перебуває у критичному стані в реанімаційному відділенні у ПАР.

У складі екіпажу перебувають громадяни багатьох країн, серед яких є українці та росіянин. Представниця компанії-власника Oceanwide Expeditions Кікі Хіршфелдт у коментарі для ЗМІ підтвердила: "Один громадянин РФ перебуває у складі екіпажу лайнера MV Hondius, на якому зафіксовано спалах хантавірусу". Також вона додала, що на судні працюють "п’ять громадян України, вісім підданих Нідерландів", а також представники Британії, США, Франції та інших держав. При цьому інформації щодо актуального стану здоров’я членів команди наразі немає.

Лайнер розпочав свій шлях з Аргентини сім тижнів тому, відвідавши за цей час Антарктиду та острів Святої Єлени. Зараз MV Hondius кинув якір біля узбережжя Кабо-Верде, проте місцева влада діє рішуче: через загрозу поширення вірусу пасажирам та екіпажу категорично заборонено сходити на суходіл. Корабель фактично перебуває в повній ізоляції посеред океану.

ОНОВЛЕНО: На круїзному лайнері MV Hondius, де стався спалах хантавірусу, не було українців, повідомили Суспільному у МЗС.

За даними Sky News, троє людей померли після підозри на спалах хантавірусу на круїзному лайнері, який прямує з Аргентини до Кабо-Верде. Це громадянин Німеччини та подружжя з Нідерландів. Ще троє людей хворі, зокрема два члени екіпажу, один британець та один нідерландець.

