Смертельный вирус в Атлантике: на борту лайнера MV Hondius заблокированы украинцы и россиянин (ОБНОВЛЕНО)
Смертельный вирус в Атлантике: на борту лайнера MV Hondius заблокированы украинцы и россиянин (ОБНОВЛЕНО)

Эпидемия на MV Hondius: власти Кабо-Верде изолировали судно из-за вспышки опасной инфекции

4 мая 2026, 18:41
Недилько Ксения

Круизное путешествие по Атлантическому океану превратилось в смертельную ловушку для пассажиров нидерландского лайнера MV Hondius. На борту судна зафиксирована вспышка хантавируса — опасной инфекции, распространяющейся из-за грызунов. Пока известно о шести случаях заражения, три из которых оказались летальными. Еще один пациент находится в критическом состоянии в реанимационном отделении в ПАВ.

В составе экипажа находятся граждане многих стран, среди которых украинцы и россиянин. Представительница компании-владельца Oceanwide Expeditions Кики Хиршфелдт в комментарии для СМИ подтвердила: "Один гражданин РФ находится в составе экипажа лайнера MV Hondius, на котором зафиксирована вспышка хантавируса". Также она добавила, что на судне работают пять граждан Украины, восемь подданных Нидерландов, а также представители Британии, США, Франции и других государств. При этом информации об актуальном состоянии здоровья членов команды пока нет.

Лайнер начал свой путь из Аргентины семь недель назад, посетив за это время Антарктиду и остров Святой Елены. Сейчас MV Hondius бросил якорь у побережья Кабо-Верде, однако местные власти действуют решительно: из-за угрозы распространения вируса пассажирам и экипажу категорически запрещено сходить на сушу. Корабль практически находится в полной изоляции посреди океана.

ОБНОВЛЕНО: На круизном лайнере MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, не было украинцев, сообщили Суспильному в МИД.

По данным Sky News, три человека скончались после подозрения на вспышку хантавируса на круизном лайнере, следующем из Аргентины в Кабо-Верде. Это гражданин Германии и супруги из Нидерландов. Еще три человека больны, в том числе два члена экипажа, один британец и один нидерландец.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что национальная сеть лабораторий Центра общественного здоровья Минздрава Украины обнаружила первый случай инфицирования новым субвариантом линии Омикрон, получившего название "Цикада" (BA.3.2). Генетическая расшифровка вируса произошла во время планового секвенирования образцов, что подтверждает эффективность системы эпиднадзора в стране.



