Смертельный вирус в Атлантике: на борту лайнера MV Hondius заблокированы украинцы и россиянин (ОБНОВЛЕНО)

Круизное путешествие по Атлантическому океану превратилось в смертельную ловушку для пассажиров нидерландского лайнера MV Hondius. На борту судна зафиксирована вспышка хантавируса — опасной инфекции, распространяющейся из-за грызунов. Пока известно о шести случаях заражения, три из которых оказались летальными. Еще один пациент находится в критическом состоянии в реанимационном отделении в ПАВ.

В составе экипажа находятся граждане многих стран, среди которых украинцы и россиянин. Представительница компании-владельца Oceanwide Expeditions Кики Хиршфелдт в комментарии для СМИ подтвердила: "Один гражданин РФ находится в составе экипажа лайнера MV Hondius, на котором зафиксирована вспышка хантавируса". Также она добавила, что на судне работают пять граждан Украины, восемь подданных Нидерландов, а также представители Британии, США, Франции и других государств. При этом информации об актуальном состоянии здоровья членов команды пока нет.

Лайнер начал свой путь из Аргентины семь недель назад, посетив за это время Антарктиду и остров Святой Елены. Сейчас MV Hondius бросил якорь у побережья Кабо-Верде, однако местные власти действуют решительно: из-за угрозы распространения вируса пассажирам и экипажу категорически запрещено сходить на сушу. Корабль практически находится в полной изоляции посреди океана.

ОБНОВЛЕНО: На круизном лайнере MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, не было украинцев, сообщили Суспильному в МИД.

По данным Sky News, три человека скончались после подозрения на вспышку хантавируса на круизном лайнере, следующем из Аргентины в Кабо-Верде. Это гражданин Германии и супруги из Нидерландов. Еще три человека больны, в том числе два члена экипажа, один британец и один нидерландец.

