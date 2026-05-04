Смертельний вірус в Атлантиці: на борту лайнера MV Hondius заблоковані українці та росіянин
Смертельний вірус в Атлантиці: на борту лайнера MV Hondius заблоковані українці та росіянин

Епідемія на MV Hondius: влада Кабо-Верде ізолювала судно через спалах небезпечної інфекції

4 травня 2026, 17:46
Автор:
Недилько Ксения

Круїзна подорож Атлантичним океаном перетворилася на смертельну пастку для пасажирів нідерландського лайнера MV Hondius. На борту судна зафіксовано спалах хантавірусу — небезпечної інфекції, що поширюється через гризунів. Наразі відомо про шість випадків зараження, три з яких виявилися летальними. Ще один пацієнт перебуває у критичному стані в реанімаційному відділенні у ПАР.

У складі екіпажу перебувають громадяни багатьох країн, серед яких є українці та росіянин. Представниця компанії-власника Oceanwide Expeditions Кікі Хіршфелдт у коментарі для ЗМІ підтвердила: "Один громадянин РФ перебуває у складі екіпажу лайнера MV Hondius, на якому зафіксовано спалах хантавірусу". Також вона додала, що на судні працюють "п’ять громадян України, вісім підданих Нідерландів", а також представники Британії, США, Франції та інших держав. При цьому інформації щодо актуального стану здоров’я членів команди наразі немає.

Лайнер розпочав свій шлях з Аргентини сім тижнів тому, відвідавши за цей час Антарктиду та острів Святої Єлени. Зараз MV Hondius кинув якір біля узбережжя Кабо-Верде, проте місцева влада діє рішуче: через загрозу поширення вірусу пасажирам та екіпажу категорично заборонено сходити на суходіл. Корабель фактично перебуває в повній ізоляції посеред океану.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що національна мережа лабораторій Центру громадського здоров’я МОЗ України виявила перший випадок інфікування новим субваріантом лінії Омікрон, що отримав назву "Цикада" (BA.3.2). Генетичне розшифрування вірусу відбулося під час планового секвенування зразків, що підтверджує ефективність системи епіднагляду в країні.



