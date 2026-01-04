Смертельна вода: у «найчистішому» місті Індії загинуло немовля та десятки людей

У місті Індор, яке тривалий час вважалося зразком чистоти та гігієни в Індії, стався масштабний спалах отруєнь через забруднену питну воду. За останніми даними, щонайменше 10 людей загинули, серед яких було 5-місячне немовля, якого нагодували молоком, розведеним водою з-під крана. Про це повідомляє Reuters.

Масове отруєння у Індорі: бактерії в питній воді забрали життя 10 осіб

Понад 200 мешканців району Бхагіратхпур були госпіталізовані через діарею та інші симптоми гострого отруєння. Лабораторні дослідження підтвердили наявність шкідливих бактерій у системі водопостачання.

За словами головного лікаря міста Мадхава Прасад Хасані, забруднення сталося через витік у водопроводі, який дозволив стічним водам потрапити у питну систему. Відразу після виявлення проблеми аварійні служби усунули витік, а медичні бригади проводять подворові обходи та роздають засоби для дезінфекції води, аби запобігти новим випадкам отруєння.

Місцеві мешканці шоковані подією. "Ми завжди вважали Індор зразком чистоти, а тепер навіть вода у кранах небезпечна", — кажуть вони. Влада міста закликає жителів користуватися лише бутильованою водою, поки не буде проведено додаткове очищення та перевірку всієї системи водопостачання.

Індор — одне з найбільш густонаселених міст штату Мадх’я-Прадеш, яке нещодавно отримало національне визнання за чистоту та ефективну інфраструктуру. Тепер масштабний інцидент із забрудненою водою став сигналом для всіх великих міст країни про необхідність постійного контролю якості питної води.

