Смертельная вода: в самом «чистом» городе Индии погиб младенец и десятки человек

В городе Индор , которое долгое время считалось образцом чистоты и гигиены в Индии, произошла масштабная вспышка отравлений из-за загрязненной воды. По последним данным, по меньшей мере 10 человек погибли , среди которых был 5-месячный младенец , накормленный молоком, разведенным водой из-под крана. Об этом сообщает Reuters.

Массовое отравление в Индоре: бактерии в воде унесли жизни 10 человек

Более 200 жителей района Бхагиратхпур были госпитализированы из-за диареи и других симптомов острого отравления. Лабораторные исследования подтвердили наличие вредных микробов в системе водоснабжения.

По словам главного врача города Мадхава Прасад Хасани , загрязнение произошло из-за утечки в водопроводе, которая позволила сточным водам попасть в питьевую систему. Сразу после выявления проблемы аварийные службы устранили утечку, а медицинские бригады проводят подворовые обходы и раздают средства для дезинфекции воды , чтобы предотвратить новые случаи отравления.

Местные жители в шоке событием. "Мы всегда считали Индор образцом чистоты, а теперь даже вода в кранах опасна", — говорят они. Власти города призывают жителей пользоваться только бутилированной водой, пока не будет проведена дополнительная очистка и проверка всей системы водоснабжения.

Индор — один из самых густонаселенных городов штата Мадхья-Прадеш , недавно получивший национальное признание за чистоту и эффективную инфраструктуру. Теперь масштабный инцидент с загрязненной водой стал сигналом всех крупных городов страны о необходимости постоянного контроля качества питьевой воды.

