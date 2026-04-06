Смертельна пастка «Пряник»: українців попередили про нові скиди з «шахедів»

Жителів Нікопольського району Дніпропетровщини попередили про появу нової небезпеки — протипіхотних мін дистанційного мінування, які отримали назву "Пряник". Місцева влада наголошує, що ці вибухонебезпечні предмети вкрай підступні через свій зовнішній вигляд.

Міни "Пряник"

Головна загроза полягає в тому, що ці міни виготовлені з пластику та мають невеликий розмір. Це дозволяє їм легко маскуватися під навколишнє середовище. За словами фахівців, такі предмети "важко помітити, бо вони малі, пластикові та можуть зливатися з ґрунтом, травою чи сміттям".

Військова адміністрація та рятувальники закликають громадян бути максимально обережними: не сходити з перевірених маршрутів і в жодному разі не наближатися до підозрілих речей. Особливу увагу слід приділити безпеці дітей. Батькам радять "обов’язково пояснити дітям, що небезпечні речі можуть виглядати як звичайні предмети".

Нагадуємо, що при виявленні будь-чого підозрілого заборонено проводити будь-які маніпуляції з предметом. У таких випадках необхідно "одразу телефонувати 101 або 102".

Раніше портал "Коментарі" писав, що у Черкаській області під час масованої ворожої атаки на Україну один із ворожих БпЛА впав на відкритій території, після чого стався вибух, що призвів до загибелі людей. На місці події працювали правоохоронці та медики, які фіксували наслідки інциденту.

"Четверо людей загинули в Черкаській області через те, що з цікавості підійшли до місця падіння ‘шахеда’, і він здетонував у цей момент", – повідомили джерела прокуратури військовому журналісту Андрію Цаплієнку.

Водночас в Україні спостерігають збільшення випадків відкладеної детонації ударних дронів типу ‘Шахед’, які не вибухнули одразу після падіння.