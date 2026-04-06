Смертельная ловушка «Пряник»: украинцев предупредили о новых сбросах с «шахедов»

Жителей Никопольского района Днепропетровщины предупредили о появлении новой опасности — противопехотных мин дистанционного минирования, получивших название "Пряник". Местные власти подчеркивают, что эти взрывоопасные предметы крайне коварны из-за своего внешнего вида.

Мины "Пряник"

Главная угроза заключается в том, что мины изготовлены из пластика и имеют небольшой размер. Это позволяет им легко маскироваться под окружающую среду. По словам специалистов, такие предметы "трудно заметить, потому что они маленькие, пластиковые и могут сливаться с грунтом, травой или мусором".

Военная администрация и спасатели призывают граждан быть максимально осторожными: не сходить с проверенных маршрутов и ни в коем случае не приближаться к подозрительным вещам. Особое внимание следует уделить безопасности детей. Родителям советуют "обязательно объяснить детям, что опасные вещи могут выглядеть как обычные предметы".

Напоминаем, что при обнаружении чего-либо подозреваемого запрещено проводить какие-либо манипуляции с предметом. В таких случаях необходимо "сразу звонить по телефону 101 или 102".

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Черкасской области во время массированной вражеской атаки на Украину один из вражеских БПЛА упал на открытой территории, после чего произошел взрыв, приведший к гибели людей. На месте происшествия работали правоохранители и медики, фиксировавшие последствия инцидента.

"Четыре человека погибли в Черкасской области из-за того, что из любопытства подошли к месту падения 'шахеда', и он сдетонировал в этот момент", – сообщили источники прокуратуры военному журналисту Андрею Цаплиенко.

В то же время в Украине наблюдается увеличение случаев отложенной детонации ударных дронов типа 'Шахед', которые не взорвались сразу после падения.