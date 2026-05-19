Смерть мільярдера під прицілом слідства: сина творця Mango запідозрили у ліквідації власного батька

Резонансна загибель відомого європейського мільярдера отримала несподіване кримінальне продовження. У Каталонії правоохоронці затримали Джонатана Андіка — сина засновника всесвітньо відомого фенш-бренду Mango Ісака Андіка, який пішов із життя у грудні 2024 року під час пішого повноцінного походу в гірському масиві Монсеррат.

Джонатан Андік прибуває в наручниках до будівлі суду Мартореля. Фото: Pau Venteo / Shooting

"Правоохоронці запідозрили, що смерть мільярдера могла бути нещасним випадком", — повідомляють місцеві засоби масової інформації.

Як з'ясувалося, фігурант справи вже раніше потрапляв у поле зору криміналістів, проте правоохоронні органи тривалий час не розголошували деталі. Слідчі звернули увагу на суперечності у свідченнях Джонатана та доказах, зібраних на місці загибелі бізнесмена. Саме ці розбіжності змусили детективів висунути версію про навмисне вбивство, а не про фатальний збіг обставин.

Нагадаємо, що першочерговою версією інциденту вважався зрив зі скелі під час сімейного відпочинку. 71-річний засновник Mango Ісак Андік загинув після падіння зі схилу висотою близько 150 метрів під час прогулянки з сином. Тепер поліція намагається встановити, чи дійсно падіння магната було трагічною випадковістю, чи його навмисно штовхнули у прірву.

