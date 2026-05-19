Смерть миллиардера под прицелом следствия: сына создателя Mango заподозрили в ликвидации собственного отца

Резонансная гибель известного европейского миллиардера получила неожиданное криминальное продолжение. В Каталонии стражи порядка задержали Джонатана Андика — сына основателя всемирно известного фенш-бренда Mango Исаака Андика, ушедшего из жизни в декабре 2024 года во время пешего полноценного похода в горном массиве Монсеррат.

Джонатан Андик прибывает в наручниках в здание суда Мартореля. Фото: Pau Venteo/Shooting

"Правоохранители заподозрили, что смерть миллиардера могла быть несчастным случаем", — сообщают местные СМИ.

Как выяснилось, фигурант дела уже раньше попадал в поле зрения криминалистов, однако правоохранительные органы долго не разглашали детали. Следователи обратили внимание на противоречия в показаниях Джонатана и улик, собранных на месте гибели бизнесмена. Именно эти разногласия заставили детективов выдвинуть версию об умышленном убийстве, а не о роковом стечении обстоятельств.

Напомним, что первоочередной версией инцидента считался срыв со скалы во время семейного отдыха. 71-летний основатель Mango Исак Андик погиб после падения со склона высотой около 150 метров во время прогулки с сыном. Теперь полиция пытается установить, действительно ли падение магната было трагической случайностью, или его намеренно толкнули в пропасть.

