Шокуюча смерть під час проходження ВЛК

Черкаський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) оприлюднив офіційну інформацію щодо трагічного випадку, який стався із військовозобов’язаним 5–6 жовтня 2025 року.

У Черкасах чоловік загинув під час проходження ВЛК

За даними відомства, 5 жовтня чоловіка доставили до Черкаського міського ТЦК та СП для оформлення адміністративних матеріалів за порушення правил військового обліку. Наступного дня, 6 жовтня, він у складі групи був направлений до рекрутингового центру для подальшого проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Під час очікування своєї черги в автобусі, біля багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування, у чоловіка стався раптовий напад епілепсії. Унаслідок приступу він впав на вулицю та вдарився головою.

Свідками інциденту стали військовослужбовці, які миттєво надали першу медичну допомогу й викликали лікарів із найближчої медустанови. Потерпілого негайно госпіталізували, однак, попри зусилля медиків, чоловік помер від отриманої травми.

"Приносимо щирі співчуття родині загиблого", — йдеться в офіційній заяві Черкаського ТЦК.





Наразі слідчі поліції встановлюють усі обставини події. Одночасно, за наказом начальника Черкаського об’єднаного міського ТЦК та СП, розпочато службове розслідування, щоб з’ясувати, чи були дотримані всі необхідні вимоги та процедури.

Керівництво обласного ТЦК запевнило, що повністю співпрацює зі слідством і сприятиме встановленню причин трагедії та відповідальних осіб, якщо такі будуть виявлені.

