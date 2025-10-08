Шокирующая смерть во время прохождения ВЛК

Рубрики
Черкасский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) обнародовал официальную информацию о трагическом случае, который произошел с военнообязанным 5–6 октября 2025 года.
В Черкассах мужчина погиб во время прохождения ВЛК
По данным ведомства, 5 октября мужчина был доставлен в Черкасский городской ТЦК и СП для оформления административных материалов за нарушение правил военного учета. На следующий день, 6 октября, он в составе группы был направлен в рекрутинговый центр для дальнейшего прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК).
При ожидании своей очереди в автобусе, возле многопрофильной больницы интенсивного лечения, у мужчины произошел внезапный приступ эпилепсии. В результате приступа он упал на улицу и ударился головой.
Свидетелями инцидента стали военнослужащие, которые мгновенно оказали первую медицинскую помощь и вызвали врачей из ближайшего медучреждения. Пострадавший был немедленно госпитализирован, однако, несмотря на усилия медиков, мужчина умер от полученной травмы.
"Приносим искренние соболезнования семье погибшего", — говорится в официальном заявлении Черкасского ТЦК.
Следователи полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Одновременно по приказу начальника Черкасского объединенного городского ТЦК и СП начато служебное расследование, чтобы выяснить, были ли соблюдены все необходимые требования и процедуры.
Руководство областного ТЦК заверило, что полностью сотрудничает со следствием и будет способствовать установлению причин трагедии и ответственных лиц, если таковые будут обнаружены.