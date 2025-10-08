logo

BTC/USD

123497

ETH/USD

4517.79

USD/UAH

41.4

EUR/UAH

48.14

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Шокирующая смерть во время прохождения ВЛК
commentss НОВОСТИ Все новости

Шокирующая смерть во время прохождения ВЛК

В Черкассах умер военнообязанный — официально сообщили обстоятельства инцидента

8 октября 2025, 22:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Черкасский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) обнародовал официальную информацию о трагическом случае, который произошел с военнообязанным 5–6 октября 2025 года.

Шокирующая смерть во время прохождения ВЛК

В Черкассах мужчина погиб во время прохождения ВЛК

По данным ведомства, 5 октября мужчина был доставлен в Черкасский городской ТЦК и СП для оформления административных материалов за нарушение правил военного учета. На следующий день, 6 октября, он в составе группы был направлен в рекрутинговый центр для дальнейшего прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК).

При ожидании своей очереди в автобусе, возле многопрофильной больницы интенсивного лечения, у мужчины произошел внезапный приступ эпилепсии. В результате приступа он упал на улицу и ударился головой.

Свидетелями инцидента стали военнослужащие, которые мгновенно оказали первую медицинскую помощь и вызвали врачей из ближайшего медучреждения. Пострадавший был немедленно госпитализирован, однако, несмотря на усилия медиков, мужчина умер от полученной травмы.

"Приносим искренние соболезнования семье погибшего", — говорится в официальном заявлении Черкасского ТЦК.


Следователи полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Одновременно по приказу начальника Черкасского объединенного городского ТЦК и СП начато служебное расследование, чтобы выяснить, были ли соблюдены все необходимые требования и процедуры.

Руководство областного ТЦК заверило, что полностью сотрудничает со следствием и будет способствовать установлению причин трагедии и ответственных лиц, если таковые будут обнаружены.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Министерство здравоохранения сообщает о старте нового эпидемического сезона заболеваемости гриппом, коронавирусом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями, который продлится с 29 сентября 2025 года по 17 мая 2026 года.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02QeEMJBDzNGnrsY3FrbqkCFL8NZ6PDyv6cw2oSLoCMpi9u9WbZGe1V1M351iWX1tkl&id=100064930050291
Теги:

Новости

Все новости