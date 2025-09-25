Поки подружжя здійснювали покупки, їх 6-річний син, залишившись без нагляду, взяв з прилавку запальничку та підпалив нею картонну коробку з кріслом. Вогонь миттєво розгорівся та охопив ще декілька стелажів з товарами. На щастя, ніхто не постраждав. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Поліції Києва.

Шестирічна дитина підпалила відділ в «Епіцентрі»: скільки доведеться заплатити батькам

Пожежа сталася в гіпермаркеті у Дніпровському районі столиці. Для зʼясування обставин на місце події виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції та працівники ДСНС, які оперативно загасили полум'я.

Як встановили правоохоронці, пожежу спричинив 6-річний відвідувач магазину.

Вогонь миттєво охопив ще декілька стелажів із товарами, та внаслідок пожежі магазин зазнав збитків на суму понад 30 000 гривень. На щастя, ніхто з відвідувачів та персоналу закладу не постраждав.

Поліцейські провели із дитиною профілактичну бесіду та склали у відношенні його батьків адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 184 КУпАП — неналежне виконання батьками своїх обовʼязків щодо виховання дітей, їм загрожує чималий штраф.

Поліція Києва закликає батьків бути більш пильними до своїх дітей та в жодному разі не залишати їх без нагляду.

