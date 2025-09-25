logo

Шестилетний ребенок поджог отдел в «Эпицентре»: сколько придется заплатить родителям
Шестилетний ребенок поджог отдел в «Эпицентре»: сколько придется заплатить родителям

Полицейские привлекли родителей малолетнего к ответственности

25 сентября 2025, 13:47
Недилько Ксения

Пока супруги совершали покупки, их 6-летний сын, оставшись без присмотра, взял с прилавка зажигалку и поджег ею картонную коробку с креслом. Огонь мгновенно разгорелся и охватил еще несколько стеллажей с товарами. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Киева.

Пожар произошел в гипермаркете в Днепровском районе столицы. Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала следственно-оперативная группа районного управления полиции и работники ГСЧС, оперативно потушившие пламя.

Как установили правоохранители, пожар вызвал 6-летний посетитель магазина.

Огонь мгновенно охватил еще несколько стеллажей с товарами, и в результате пожара магазин понес убытки на сумму более 30 000 гривен. К счастью, никто из посетителей и персонала заведения не пострадал.

Полицейские провели с ребенком профилактическую беседу и составили в отношении родителей административные материалы по ч. 1 ст. 184 КУоАП – ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей, им грозит немалый штраф.

Полиция Киева призывает родителей быть внимательнее к своим детям и ни в коем случае не оставлять их без присмотра.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 17-летняя мать оставила младенца дома на 4 дня самого. Поэтому ребенок впал в кому, а на его теле были пролежни и состояние здоровья значительно ухудшилось. Что решит суд – читайте по ссылке.



