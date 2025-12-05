Шалений гнів на суспільство: Безугла різко висловилася про вбивство військового у Львові

Народна депутатка Марʼяна Безугла висловила позицію щодо вбивства військовослужбовця, наголосивши, що загиблий був не просто працівником ТЦК, а ветераном бойових дій і чинним військовим. Вона підкреслила, що суспільна реакція на цю подію є занадто стриманою, а в інформаційному полі ситуацію активно розкручують російські ресурси.

Вбивство військового у Львові

Безугла заявила, що українські військові повинні мати право застосовувати зброю для самозахисту в загрозливих ситуаціях не лише на полі бою. Вона нагадала, що аналогічні норми діють для працівників Нацполіції та не викликають критики. За її словами, ще раніше вона пропонувала закріпити можливість застосування зброї командирами у випадках, коли підлеглий становить небезпеку для інших, але тоді ініціатива була зустрінута різкою критикою, хоча повторювала норми чинного поліцейського статуту.

На думку депутатки, нинішня реакція суспільства на загибель військового свідчить про ширші ментальні проблеми: багато українців виступають за повернення кордонів 1991 року, але участь у захисті держави фактично несуть одиниці; корупцію засуджують усі, але відмовлятися від корупційних практик на побутовому рівні готова лише меншість.

Вона висловила співчуття родині загиблого та зазначила, що система ТЦК давно потребує реформування. Водночас вона підкреслила, що провина не лежить на окремих військових, а на військово-політичній структурі, яка зберігає на ключових посадах керівників, відповідальних за стратегічні рішення, і уникає давно назрілих змін.

