Народная депутат Марьяна Безугла высказала позицию относительно убийства военнослужащего, подчеркнув, что погибший был не просто работником ТЦК, а ветераном боевых действий и действующим военным. Она подчеркнула, что общественная реакция на это событие слишком сдержанна, а в информационном поле ситуацию активно раскручивают российские ресурсы.

Убийство военного во Львове

Безуглая заявила, что украинские военные должны иметь право применять оружие для самозащиты в угрожающих ситуациях не только на поле боя. Она напомнила, что аналогичные нормы действуют для работников Нацполиции и не вызывают критики. По ее словам, еще раньше она предлагала закрепить возможность применения оружия командирами в случаях, когда подчиненный представляет опасность для других, но тогда инициатива была встречена резкой критикой, хотя повторяла нормы действующего полицейского устава.

По мнению депутата, нынешняя реакция общества на гибель военного свидетельствует о более широких ментальных проблемах: многие украинцы выступают за возвращение границ 1991 года, но участие в защите государства фактически несут единицы; коррупцию осуждают все, но отказываться от коррупционных практик на бытовом уровне готово только меньшинство.

Она выразила соболезнования семье погибшего и отметила, что система ТЦК давно нуждается в реформировании. В то же время, она подчеркнула, что вина не лежит на отдельных военных, а на военно-политической структуре, которая сохраняет на ключевых должностях руководителей, ответственных за стратегические решения, и избегает давно назревших изменений.

