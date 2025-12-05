logo

BTC/USD

92295

ETH/USD

3148.09

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Безумный гнев на общество: Безуглая резко высказалась об убийстве военного во Львове
commentss НОВОСТИ Все новости

Безумный гнев на общество: Безуглая резко высказалась об убийстве военного во Львове

Марьяна Безугла прокомментировала убийство военнослужащего, заявив, что общественная реакция на инцидент обнажает системные проблемы как в сфере безопасности, так и в общественных подходах к войне

5 декабря 2025, 01:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Народная депутат Марьяна Безугла высказала позицию относительно убийства военнослужащего, подчеркнув, что погибший был не просто работником ТЦК, а ветераном боевых действий и действующим военным. Она подчеркнула, что общественная реакция на это событие слишком сдержанна, а в информационном поле ситуацию активно раскручивают российские ресурсы.

Безумный гнев на общество: Безуглая резко высказалась об убийстве военного во Львове

Убийство военного во Львове

Безуглая заявила, что украинские военные должны иметь право применять оружие для самозащиты в угрожающих ситуациях не только на поле боя. Она напомнила, что аналогичные нормы действуют для работников Нацполиции и не вызывают критики. По ее словам, еще раньше она предлагала закрепить возможность применения оружия командирами в случаях, когда подчиненный представляет опасность для других, но тогда инициатива была встречена резкой критикой, хотя повторяла нормы действующего полицейского устава.

По мнению депутата, нынешняя реакция общества на гибель военного свидетельствует о более широких ментальных проблемах: многие украинцы выступают за возвращение границ 1991 года, но участие в защите государства фактически несут единицы; коррупцию осуждают все, но отказываться от коррупционных практик на бытовом уровне готово только меньшинство.

Она выразила соболезнования семье погибшего и отметила, что система ТЦК давно нуждается в реформировании. В то же время, она подчеркнула, что вина не лежит на отдельных военных, а на военно-политической структуре, которая сохраняет на ключевых должностях руководителей, ответственных за стратегические решения, и избегает давно назревших изменений.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что по информации ZN.UA, бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак после освобождения от должности сохранил влияние в ряде государственных институций и совещательных органов. В частности, он продолжает входить в состав Совета нацбезопасности и обороны и остается членом Ставки Верховного главнокомандующего — структур, определяющих стратегические решения в области обороны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/marybezuhla/5516
Теги:

Новости

Все новости