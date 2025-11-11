Розбився військовий літак: на борту було 20 солдатів

У Грузії зазнав катастрофи турецький військово-транспортний літак С-130, який летів з Азербайджану до Туреччини. На його борту перебували 20 осіб — члени екіпажу та пасажири.

У Грузії розбився військовий літак

Про це повідомили у Міністерстві національної оборони Туреччини, зазначивши, що пошуково-рятувальні операції тривають у координації з грузинськими службами.

Причини аварії поки не встановлені — їх з’ясують після обстеження уламків спеціальною слідчою групою.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган підтвердив, що рятувальні роботи проводяться спільно з Грузією, та провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Іраклієм Кобахідзе. Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая також зв’язався зі своїм грузинським колегою Гелою Геладзе, який уже прибув на місце події.

Раніше у відомстві уточнили, що літак належав збройним силам Туреччини та виконував плановий рейс.

